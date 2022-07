Nieuwe zwart-komische speelfilm ‘Vaders & Zonen’ bij Videoland

In de zwart-komische Videoland Original speelfilm ‘Vaders & Zonen’, vertolken Fedja van Huêt en Guido Pollemans de rollen van twee eigenaardige broers die teren op het pensioen van hun vader. Als de zoons op een dag ontdekken dat hun vader plotseling dood voor de tv zit, besluiten ze een tijdelijke vervanging, gespeeld door Kees Hulst, voor hem te zoeken zodat het pensioen gewoon uitgekeerd blijft. Een verhaal over de relatie tussen vaders en zonen en leren op eigen benen te staan, waarin je heen en weer geslingerd wordt door pijnlijke, ongemakkelijke en grappige situaties. ‘Vaders & Zonen’ is vanaf 5 augustus te zien bij Videoland.



De regie van ‘Vaders & Zonen’ ligt in handen van Jörgen Scholtens (‘Koekoek!’, ‘Little Amsterdam’) en is geschreven door Daan Windhorst (‘De Kuthoer’), Pepijn van Weeren (‘Little Amsterdam’) en Jörgen Scholtens. Geproduceerd door Rachel van Bommel en Suzan de Swaan van Millstreet Films.

Hoofdrolspeler Fedja van Huêt: “Ik vond het script van Vaders & Zonen geweldig. Ik hou van zwarte komedie in de stijl van de Coen Brothers en de eigen stijl van regisseur Jörgen Scholtens. Loet was een heerlijk personage om te spelen, totaal anders dan hoe televisiekijkers me de afgelopen tijd gezien hebben.”



Regisseur Jörgen Scholtens: “Met het tragikomische verhaal van Vaders & Zonen wil ik op een toegankelijke manier beschouwen op het belang van gezonde ouder-kindrelaties. Wat doet het met een mens als zijn ouders hem niet hebben liefgehad? En wat doet het met je, al ben je al ver in je volwassen leven, je ineens wel de aandacht en liefde krijgt die elk mens nodig heeft? Met deze film leef je mee met deze ontwikkeling van twee volwassen broers, die in een paar maanden de gehele ontwikkeling van een kind meemaken. Van peuter tot puber. Uiteraard niet zonder weerstand; wat prachtige, hilarische en hartverscheurende momenten oplevert. Echt een film om met je ouders te kijken, of met je kind als je zelf ouder bent natuurlijk.”



Synopsis

Loet (Fedja van Huêt) is de veertig al gepasseerd, maar woont nog steeds met zijn broer Winnie (Guido Pollemans) thuis bij hun dominante en ongemanierde vader Baltus. De zoons leven van hun vaders uitkering en doen alles wat hij hen opdraagt, tot Baltus plotseling dood voor de tv zit. Wat nu? De broers hebben hun hele leven gehoord dat ze niks kunnen en zijn nooit verder dan de plaatselijke supermarkt gekomen. Om de uitkering van hun vader te behouden, stoppen ze pa even in de vriezer. Wanneer hun vader opgeroepen wordt voor zijn halfjaarlijkse hartcontrole, besluiten de broers in een bejaardentehuis verderop een oude man te ritselen die zich even voor kan doen als Baltus. In de bejaarde Rink-Jan (Kees Hulst) vinden ze hun perfecte tijdelijke vader, maar hij heeft zo zijn eigen agenda om ze te helpen. Toch zou hij wel eens de vader kunnen zijn die de broers heel hard nodig hadden.



Cast

Naast Fedja van Huêt, Guido Pollemans, Kees Hulst en Sanne Samina Hanssen zijn ook Anneke Blok, Beppie Melissen en Mariana Aparicio Torres te zien in ‘Vaders & Zonen’. De speelfilm is vanaf 5 augustus te zien bij Videoland.

Credit beeld: Millstreet Films