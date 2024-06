Nieuwste trend op TikTok: vrienden creëren hun eigen taal met geheime ‘friend dictionaries’

Laatst geüpdatet op juni 6, 2024 by Redactie

Een opkomende en opvallende trend die steeds meer op TikTok wordt gespot is: de ‘vrienden woordenboek’ trend ofwel ‘friend dictionaries’. Waarbij creators hun eigen geheime talen onthullen en elkaar ondervragen over hun zogenaamde ‘friend dictionaries’.

Lingo voor besties

Deze trend bestaat uit video’s waarin duo’s elkaar testen op hun zelfbedachte en geheime jargon. Van beste vrienden tot broers, zussen en stellen, Creators delen hun eigen speciale lingo op TikTok. In deze video’s proberen mensen te raden welke term de ander voor hen heeft opgeschreven, wat zorgt voor grappige en vermakelijke content. Dit populaire voorbeeld van de trend, waarin deze ‘besties’ elkaar ondervragen, heeft zelfs 7,9 miljoen views behaald.

Hechtere relaties

Experts en Creators benadrukken dat het delen van een speciale taal mensen dichter bij elkaar kan brengen. Professor in de taalkunde, Nicole Holliday, merkt op dat deze speciale lingo vaak aangeeft hoe hecht relaties zijn en gevoelens van nostalgie kan oproepen. TikTok Creator Chelsea Lefkowitz (@Chellefko) plaatste bijvoorbeeld vijf video’s met haar zus waarin ze hun unieke straattaal raden, wat in totaal meer dan 11 miljoen views opleverde.



Ook in Nederland is deze trend nu recentelijk overgewaaid en begint het fenomeen te groeien. TikTok Creators en beste vriendinnen Tess Scholten (@Tessscholten) en Britt Messing (@Brittmessing) probeerden het al uit.

Leuke termen die voorbij zijn gekomen uit het vrienden woordenboeken op TikTok:

‘So Sabrina’

Hoe je iemand zijn/haar haar noemt

‘Seafood City’

Iemand die niet zo fris ruikt

‘Chilean Sea bass’

Wanneer het een beetje koud is buiten

‘Hmmm kay’

Wat je zegt als je wilt dat het gesprek voorbij is

‘Big Bags’

Hoe je je noemt als je jezelf wilt trakteren

‘Zombie Time’

Hoe we ons noemen als we op onze telefoons aan het scrollen zijn

‘Lights are on, but there is nobody home’

Wat er wordt gezegd als er iets te veel is gedronken

‘Do you feel different?’

Wat er wordt gezegd als je samen aankomt in een ander land

‘My liege’

Dit wordt er gezegd als er barmannen zijn die vragen wat je wilt drinken

‘TO’ (The One)

Wanneer ‘hij’ de ware is na een paar dates