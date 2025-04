Noodpakket? 1 op de 5 Nederlanders ziet er het nut niet van in

Laatst geüpdatet op april 3, 2025 by Redactie

In het geval van een noodsituatie is het goed om jezelf tenminste de eerste uren of dagen te kunnen voorzien van je basisbehoeften. Het kabinet wil nu dat Nederlanders hier goed op zijn voorbereid, en raadt daarom aan om een noodpakket voor tenminste 72 uur samen te stellen. Of iedereen dit advies zal opvolgen is de vraag. Uit onderzoek van Allianz Direct* blijkt namelijk dat 1 op de 5 Nederlanders het nut van een noodpakket niet inziet.

Helft Nederlanders niet voorbereid

Je gaat er niet vanuit dat het nodig zal zijn, maar mocht het zo ver komen, is het fijn als je erop bent voorbereid. Een noodpakket kan de eerste uren of dagen van een ramp, cyberaanval of oorlog overbruggen en kan daarmee van grote waarde zijn. Toch heeft een groot deel van de Nederlanders geen voorbereidingen getroffen op een mogelijke noodsituatie. Zo zegt meer dan de helft van de Nederlanders (53%) geen noodpakket in huis te hebben. Nog eens 46 procent zegt geen specifieke voorbereidingen te hebben getroffen voor een noodsituatie. 1 op de 5 (20%) ziet überhaupt het nut van een noodpakket niet in.



Een kleiner deel is wel voorbereid. Bijna 1 op de 3 Nederlanders (31%) heeft namelijk een zelf samengesteld noodpakket in huis. 16 procent heeft een kant en klaar noodpakket gekocht. Een kwart van de Nederlanders (26%) heeft nog geen noodpakket aangeschaft, maar zegt dit wel van plan te zijn.

Essentiële producten in een noodpakket

Allianz Direct vroeg Nederlanders ook wat zij de meest essentiële spullen vinden voor in een noodpakket. Hieruit kwam de volgende top 10 naar voren:

Water

Voedsel

Zaklamp

Medicijnen

EHBO-kit

Noodradio

Contant geld

Lucifers/aansteker

Communicatiemiddelen

Deken

Volgens de overheidswebsite Denk Vooruit zijn dit inderdaad enkele van de belangrijkste spullen. Andere essentiële spullen zijn bijvoorbeeld kopieën van je identiteitsbewijs, reservesleutels en gereedschap. Kijk op denkvooruit.nl voor de volledige lijst van aanbevolen spullen.

Verzekering bij een noodsituatie

Bij een noodsituatie bestaat de kans dat je huis, inboedel of auto schade oplopen. Uit het onderzoek van Allianz Direct blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (43%) niet weet wat hun verzekering dekt bij een noodsituatie. Een kwart (26%) zegt dat hun verzekering de meeste schade door een noodsituatie wel dekt.



“Bij Allianz Direct begrijpen we hoe belangrijk goede dekking is in tijden van oorlog, natuurrampen en andere noodsituaties. Hoewel dergelijke gebeurtenissen meestal niet onder de standaard verzekering vallen, zijn er in veel gevallen noodfondsen beschikbaar. Zoals de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), een gezamenlijk fonds dat specifiek is opgericht voor terrorismeschaden. Alle verzekeraars in Nederland dragen hieraan bij, wat ons in staat stelt om in uitzonderlijke situaties alsnog uitkeringen te doen. Dankzij deze gezamenlijke aanpak blijft de verzekeringssector stabiel, zelfs bij grootschalige rampen. Bovendien zijn er internationale organisaties en biedt de overheid ondersteuning via speciale regelingen waardoor er extra hulp geboden kan worden wanneer dat nodig is.”

*Onderzoek uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Allianz Direct onder representatieve groep van 1.234 volwassen Nederlanders in februari 2025.