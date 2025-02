Nooit meer vettig haar! Manieren om een ​​fris en glanzend kapsel te krijgen

Laatst geüpdatet op februari 18, 2025 by Redactie

Niets kan je humeur zo verpesten als haar dat zijn frisheid verliest, slechts een paar uur na het wassen. Veel mensen hebben last van vettig haar en het ongemak dat dat met zich meebrengt. Gelukkig zijn er manieren om overmatige talgproductie aan te pakken, zodat je weer kunt genieten van licht en gezond haar. In de meeste gevallen is het voldoende om een ​​paar basisregels te volgen en goed voor jezelf te zorgen.

Om het probleem van vettig haar effectief aan te pakken, moet je de oorzaak ervan begrijpen. Meestal leidt een overmatige activiteit van de talgklieren tot een snel verlies van frisheid van het haar. Dit betekent dat er meer talg wordt geproduceerd, dat zich op de hoofdhuid afzet en ervoor zorgt dat het haar er onaantrekkelijk uitziet.

De oorzaken van overmatig vettig haar zijn onder andere:

• hormonale disbalans – bijvoorbeeld gerelateerd aan leeftijd (puberteit), een slechte werking van de schildklier of hyperactiviteit van androgene hormonen,

• huidziekten – waaronder: seborroïsch eczeem, evenals infectie met de schimmel Malassezia furfur, die roos veroorzaakt,

• onjuiste verzorging – waaronder het frequente gebruik van sterke shampoos met ingrediënten die ongunstig zijn voor een vette hoofdhuid, zoals siliconen of SLS, en droogshampoos die mogelijk de openingen van de haarzakjes kunnen verstoppen,

• oververhitting van de hoofdhuid, vooral tijdens het wassen en drogen,

• slechte hygiëne – te vaak het haar aanraken, de hoofdhuid krabben en het niet vaak schoonmaken van accessoires zoals een kam, borstel, kussen of handdoek,

• een slecht uitgebalanceerd dieet – bestaande uit grote hoeveelheden vet en pittig voedsel, zoetigheid en het gebruik van stimulerende middelen.

Juiste verzorging en levensstijl

Nu we de mogelijke oorzaken kennen, kunnen we bedenken welke veranderingen we in onze gewoonten kunnen aanbrengen om de gezondheid van onze huid en ons haar te ondersteunen. Als we ze ‘van binnenuit’ willen ondersteunen, moeten we allereerst naar ons dieet kijken. We moeten vet, pittig eten en snoep vervangen door voedingsmiddelen die rijk zijn aan zink – dit kunnen bijvoorbeeld noten, vis, peulvruchten zijn, maar ook voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine B en E – gevogelte, bonen, vis en geselecteerde groenten en fruit.

Om ervoor te zorgen dat onze verzorging de verwachte resultaten oplevert, is het de moeite waard om eerst eens goed te kijken naar de cosmetica waar we naar grijpen. Ook de manier waarop we ze gebruiken, is belangrijk. De eerste stap is het kiezen van de juiste shampoo voor je haar. Een shampoo die je haar effectief reinigt, maar niet irriteert of uitdroogt. Voor een vette hoofdhuid zijn de beste producten die met natuurlijke, kruidenextracten, bijvoorbeeld munt, dat diep verfrist, brandnetel en salie, die de talgklieren reguleren. Cosmetica met werkzame stoffen als zink, niacinamide en panthenol zullen ook effectief zijn.

Om je hoofdhuid grondig te reinigen, was je deze twee keer en masseer je de shampoo zachtjes in je hoofdhuid met je vingertoppen. Vroeger dacht men dat vettig haar niet te vaak gewassen moest worden, om te voorkomen dat de hoofdhuid uitdroogde. Tegenwoordig is het advies anders: was je haar zo vaak als nodig is, maar gebruik wel de juiste shampoo. Ook hoef je niet bang te zijn voor conditioners als je er een kiest die speciaal is ontworpen voor vet, droog en volumeloos haar. Denk eraan dat je het niet op de hoofdhuid aanbrengt, maar alleen op de gehele lengte van het haar. Op deze manier hydrateren we droge lokken op de juiste manier en voorkomen we het effect van overbelasting. Bovendien raken de poriën van de hoofdhuid niet verstopt.

Ook huismiddeltjes die al generaties lang bekend zijn, kunnen helpen bij de bestrijding van extreem vet haar. Eén daarvan is om een ​​zelfgemaakte spoeling te maken van heermoes, kamille, klis en brandnetel en deze aan te brengen op gewassen en verzorgd haar. Een andere methode die onze grootmoeders gebruikten, is het bereiden van een spoeling met appelazijn in een verhouding van 0,5 liter water op ¼ kopje azijn. Breng het mengsel aan op de met shampoo gewassen hoofdhuid, spoel het uit en breng vervolgens conditioner aan. Als we echter geen kruiden voor een aftreksel kunnen vinden, of als we de geur van azijn niet lekker vinden, kunnen we ook een kruidenlotion uit de drogisterij gebruiken.