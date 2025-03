Recept: Noorse Wafels

Laatst geüpdatet op maart 17, 2025 by Redactie

De Noren zijn de bedenkers van een heel interessant concept: kos, wat staat voor een gevoel van maximaal comfort en gezelligheid. De traditionele Noorse wafels staan ​​bekend als de koningen van de kos. Dat betekent dat er voor hen geen gerecht is dat hun hart meer verwarmt dan dit. In Noorwegen worden wafels traditioneel bereid in een hartvormige machine, om ze nog specialer te maken. Maar thuis kun je ze ook in een gewone machine of zelfs in een koekenpan bereiden. De smaak van comfort zal hetzelfde zijn! Bekijk hieronder het volledige recept voor Noorse wafels. Ze smaken heerlijk met boter of jam en zijn de perfecte traktatie om van te genieten terwijl je droomt van een toekomstige vakantie in het natuurparadijs van Scandinavië.

Ingrediënten:

500g tarwemeel

2 theelepels bakpoeder

100g suiker

500 ml melk

2 eieren

50 ml gesmolten boter

1 theelepel vanille-extract

Bereidingswijze:

Meng het tarwemeel, de gist, de suiker en de melk tot een egaal mengsel. Klop in een aparte kom de eieren met de boter en de vanille. Meng de twee mengsels en laat het deeg 30 minuten rusten. Daarna bak je de wafels in een speciaal apparaat of in een koekenpan, net als bij pannenkoeken.