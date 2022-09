Nordic Green trendkleur van 2023

Het weelderige groen zit nu nog aan de bomen, maar dat duurt niet lang meer met de herfst in aantocht. Goed nieuws voor groenliefhebbers: de Karwei Trendkleur van 2023 is Nordic Green! Zo heeft het team van Karwei en trend experts besloten. Nordic Green van Le Noir & Blanc is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij alle Karwei-bouwmarkten en online op karwei.nl.

Haal de natuur in huis met Nordic Green

In 2023 haalt Karwei de natuur naar binnen: zowel in de nieuwe wooncollectie als met de Karwei Trendkleur Nordic Green. Het is een natuurlijke tint die zorgt voor een rustgevend gevoel én rust in huis. De kleur Nordic Green zie je vaak terug in Scandinavië. De kleuren van de bossen, maar ook van de houten huizen langs de kust, die opgaan in de natuur.

Laat je inspireren

Karwei is de enige bouwmarkt in Nederland voor klussen én inrichten. De bouwmarkt wil klanten helpen om van hun huis echt een thuis te maken. De Trendkleur van 2023 past mooi bij zowel warme als koele tinten en zorgt voor balans en rust in je huis. In eerste instantie lijkt het een frissere tint maar in combinatie met naturellen en andere groentinten wordt de kleur juist sfeervol en warm. De trendkleur is exclusief bij Karwei te verkrijgen.



Mariëlle Rooswinkel, Manager Marketing Communicatie & Formule Karwei over de trendkleur van 2023: “We willen onze klanten continu inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met hun huis. De afgelopen twee jaar heeft Karwei een exclusieve kleur van het jaar geïntroduceerd en dit jaar ook weer. Het is Nordic Green geworden. We willen dit jaar het buitenseizoen verlengen en de natuur naar binnen halen. Dit doen we naast de Karwei Trendkleur ook met onze nieuwe wooncollectie, beiden zijn geheel op elkaar afgestemd”.

Lees ook: Met het juiste kleurenpalet, laat je je huis stralen

Niet helemaal in de smaak?

Mocht de kleur onverhoopt toch nét anders uitpakken dan verwacht? Geen punt. Iets maken van je smaak duurt soms even. Karwei schiet te hulp met de kleurgarantie, waarbij je een andere kleur mag uitkiezen die beter bij je smaak past. Zo wil Karwei haar klanten motiveren om keuzes te durven maken. Dus pakt de lak of muurverf niet mooi uit, dan kun je hetzelfde product in een andere kleur aanschaffen om de oorspronkelijke kleur te vervangen.

Karwei trendkleur uitproberen

Nordic Green is ook verkrijgbaar als Karwei kleurtester. Ideaal om de kleur thuis uit te proberen! Als je er vervolgens voor kiest om de verf aan te schaffen, ontvang je het aankoopbedrag van de kleurtester terug.