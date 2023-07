NPO Plus: Bloedstollende en kwikverhogende series tijdens de crimezomer

Laatst geüpdatet op juli 14, 2023 by Redactie

In juli en augustus staat NPO Plus in het teken van crime en worden er tal van nieuwe, hoogwaardige misdaadseries aan het streamingplatform toegevoegd. Zoals Happy Valley S3, The Capture S1 en Redemption die vanaf nu op NPO Plus te zien zijn. Volledige seizoenen, zodat je deze zomermaanden ultiem kunt bingen en die (tuin)bank niet meer afkomt. Voor kijkers die hun adem langer kunnen inhouden, zijn de series van 15 juli t/m 25 augustus ook dagelijks op televisie te zien.



Klaar voor een greep van bloedstollende en kwikverhogende series? Dit zijn de beste nieuwe én bestaande series op NPO Plus die je als crimeliefhebber echt niet kunt missen.

Happy Valley S3 – Nu te zien op NPO Plus, vanaf zaterdag 15 juli op NPO 2

Na zeven jaar wachten is eindelijk het derde en laatste seizoen – dat met twee BAFTA’s bekroond werd en lovende reacties kreeg – van de populaire BBC-serie te zien. Het misdaaddrama speelt zich af in de Calder Valley en volgt de hardwerkende politie-inspecteur Catherine Cawood die aan het hoofd staat van het district Yorkshire. Als daar iemand ontvoerd wordt, ontspoort dat al snel in een reeks gruwelijke moorden.

Grantchester S7 – Donderdag 13 juli op NPO Plus, vanaf maandag 17 juli op NPO 2

De jonge dominee Sidney Chambers is een geliefde predikant in het dorpje Grantchester, en wordt door veel inwoners in vertrouwen genomen met hun diepste geheimen. Wanneer er een reeks moorden plaatsvindt, komt deze informatie goed van pas en helpt hij zijn bevriende detective George Keating bij de zoektocht naar de dader.

Redemption – Nu te zien op NPO Plus, vanaf vrijdag 21 juli op NPO 2

Als Colette Cunningham, inspecteur bij de politie van Liverpool, hoort dat haar dochter Kate dood is gevonden in Dublin besluit ze direct naar de Ierse hoofdstad te gaan en daar voor de politie te gaan werken. Zo wil ze meer te weten komen over het leven van haar dochter waarmee ze al jaren geen contact meer had. Maar is ze voorbereid op wat ze aantreft?

Serial Lover – Donderdag 13 juli op NPO Plus, vanaf zaterdag 22 juli op NPO 2

Vier vrouwen vallen als een blok voor een gewiekste man die zich voordoet als onder andere piloot, journalist en chirurg. Echter blijkt hij een meesteroplichter en als de vrouwen daar achter komen, bundelen ze hun krachten met gevaar voor eigen leven om hem te stoppen. Bekroond met de prijs voor het beste scenario door de jury van het Franse festival van La Rochelle in 2022.

Shetland S7 – Donderdag 20 juli op NPO Plus, vanaf maandag 24 juli op NPO 2

Inspecteur Jimmy Perez is na een lange tijd teruggekeerd naar zijn geboortegrond, de ruige en afgelegen Shetlandeilanden, om misdrijven op te lossen. Hij leidt een moordonderzoek dat ver teruggaat naar de geheimen en leugens uit het verleden. In dit seizoen zal Perez afscheid nemen van de serie.

Holding – Donderdag 27 juli op NPO Plus, vanaf zaterdag 5 augustus op NPO 2

In het rustige dorpje Duneen, Ierland, gebeurt nooit iets totdat er menselijke resten worden gevonden. Sergeant PJ Collins krijgt de opdracht om het mysterie op te lossen, maar als dit gruwelijke nieuws rondgaat in het dorp dreigen er grote geheimen naar boven te komen. Naar het gelijknamige boek van tv-ster Graham Norton.

The Control Room – Donderdag 20 juli op NPO Plus, vanaf zaterdag 5 augustus op NPO 2

Gabe leidt een doorsnee leven en werkt als hulpverlener voor de Schotse ambulancedienst in Glasgow. Als hij op een dag een wanhopig telefoontje krijgt van een vrouw die hem lijkt te kennen, verandert zijn leven drastisch.

The Capture S1 – Nu te zien op NPO Plus, vanaf maandag 7 augustus op NPO 2

Wanneer er beelden van een incident in Londen opduiken, wordt de Britse ex-soldaat Shaun Emery beschuldigd van een misdaad. De volhardende jonge detective Rachel Carey duikt in zijn zaak en begint een groot complot te ontdekken. Al snel blijkt in de veelgeprezen serie dat de waarheid slechts een kwestie van perspectief is.



Jouw lijst verder aanvullen met meer bingewaardige crimeseries? Hierbij 6 (wellicht voor jou nog verborgen) parels die het kijken dubbel en dwars waard zijn:



