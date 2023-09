Nut van een goede slaap

Laatst geüpdatet op september 6, 2023 by Redactie

Niet kunnen slapen is een groot probleem. Op de korte termijn heeft onvoldoende slaap invloed op je beoordelingsvermogen en jouw stemming. Maar het tast ook jouw vermogen om te leren en informatie vast te houden aan. Daarnaast kan het risico op ernstige ongelukken en letsel toenemen. Op de lange termijn kan chronisch slaapgebrek leiden tot een groot aantal gezondheidsproblemen, waaronder obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs voortijdige sterfte.

Het is bij slaapproblemen dus vaak een uitkomst om de natuur een handje te helpen. Een oplossing is dan slaappillen kopen.

Medicijnen

Slaappillen werken op onze hersenen door de slaperigheid te vergroten. Artsen schrijven slaappillen voor die zijn ontworpen om slaperigheid te bevorderen. Maar ze kunnen ook medicijnen voorschrijven die niet op de slaap zijn gericht, maar er toch voor zorgen dat je je slaperig voelt. Hoe dan ook, deze medicijnen kunnen enorme verlichting bieden aan mensen die moeite hebben met inslapen of het behouden van een herstellende slaap. Pleeg goed onderzoek online, kijk bijvoorbeeld bij sterrenstofkopen.nl.

Tijdelijke oplossing

Maar slaappillen zijn geen permanente oplossing. In plaats daarvan zijn ze een tijdelijke behandeling voor mensen die aan slapeloosheid lijden, maar zijn ze niet effectief bij andere slaapstoornissen, zoals narcolepsie en slaapapneu.

Wat is de rol van slaappillen?

Slaappillen zijn enorm belangrijk – maar voordat je ze inneemt om meer slaap te krijgen, moet je een slaapspecialist raadplegen en een volledig onderzoek laten doen. Het is belangrijk om te bepalen waarom je niet slaapt (of niet goed slaapt) en of jouw probleem op medicijnen zal reageren. Maar slaappillen zijn slechts een oplossing voor de korte termijn (dat wil zeggen zes tot twaalf maanden). Ze zijn niet bedoeld om langdurig te worden gebruikt.

Hoe lossen mensen slapeloosheid op de lange termijn op?

De beste manier om slaapproblemen aan te pakken is met cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid, of CBTI. Met deze vorm van therapie leren getrainde professionals je hoe je de slaap kunt bevorderen en slapeloosheidsproblemen kunt aanpakken. Therapie kan ook helpen de angst te verminderen die verband houdt met niet slapen.

Tips voor een goede slaap

Zorgen voor goede slaap kan ook een dutje overdag inhouden, als dat in jouw leven past en je helpt in jouw slaapbehoeften te voorzien. De sleutel tot het verbeteren van jouw slaap is het beoefenen van wat bekend staat als goede slaaphygiëne, inclusief deze gewoonten:

• Sta elke dag op dezelfde tijd op en ga naar bed, ook in het weekend.

• Beweeg regelmatig en beëindig de oefening enkele uren voor het slapengaan.

• Eindig met eten ten minste twee tot drie uur voor het slapengaan.

• Creëer een rustgevende slaapomgeving door lawaai, licht en extreme temperaturen te verminderen met oordopjes, zonwering, een elektrische deken of airconditioning.

• Vermijd alcohol vlak voor het naar bed gaan.

• Vermijd cafeïne na 14.00 uur.

• Schakel elektronische apparaten twee uur voor het slapengaan uit en oefen een nachtelijke ontspanningsroutine.