NYX Professional Makeup limited edition collectie “Barbie The Movie”

Laatst geüpdatet op juni 26, 2023 by Redactie

NYX Professional Makeup heeft de lancering van de limited edition make-upcollectie “Barbie The Movie” aangekondigd in samenwerking met Warner Bros. Pictures en ter ere van de film “Barbie” die vanaf juli deze zomer in de bioscoop te zien is.

De nieuwe film “Barbie”, met een internationaal sterrenensemble, neemt het publiek mee naar de levendige wereld van Barbie Land, waar elke dag de beste dag ooit is en Barbie alles kan zijn wat ze maar wil, zelfs president! Als merk dat zich inzet voor diversiteit en artistieke trots voor iedereen, zal NYX Professional Makeup de empowermentthema’s van de film ondersteunen in een wereldwijde campagne met een diverse cast van Barbies en Kens. Gericht op de kernwaarden van het merk, namelijk het omarmen van authenticiteit en diversiteit, en het inzetten van creators van alle etniciteiten, lichaamstypes, seksuele geaardheden en genders om de collectie zowel online als in het echt tot leven te brengen.

De limited edition collectie is geïnspireerd op de levendige kleuren en positieve energie van de film; met twee mini-oogschaduwpaletten (€18,95 per stuk) met een mini Butter Gloss-sleutelhanger; een minipalet met twee blushes en een highlighter (€14,95) om de zonovergoten looks uit de film na te bootsen; twee nieuwe tinten Jumbo Eye Pencil oogpotloden in een leuke kit in stralend roze en elektrisch blauw om de kenmerkende kleuren van Barbie en Ken te benadrukken (€14,50); Jumbo Lashes met accenten in Barbieroze (€11,95); twee Smooth Whip Matte Lip Creams (€8,95 per stuk), een Butter Gloss (€6,95 per stuk) in een exclusieve Barbie Land rozetint en een spiegelcompact in de vorm van een klaptelefoon (€19,00)



Om de release van de film verder te vieren, bundelt NYX Professional Makeup de krachten met Warner Bros. Discovery, Mattel Philanthropy en het Barbie Dream Gap Project voor een sociaal initiatief ten voordele van de wereldwijde humanitaire organisatie Save the Children. NYX Professional Makeup moedigt fans aan om hun aangepaste Instagram-filter met het logo van Save the Children en Barbie opnieuw te posten om aandacht te vragen voor dit wereldwijde initiatief voor het empowerment van meisjes. Van 10 juli tot en met 28 juli 2023 zal NYX Professional Makeup voor elke keer dat de filter wordt gedeeld op Instagram, €1 doneren (met een maximum van €25.000) aan Save the Children, om hen te helpen toegang tot onderwijs en leermiddelen te bieden aan honderdduizenden meisjes, zodat zij hun dromen kunnen waarmaken.



“Als een make-upmerk dat zijn roots heeft in de entertainmentsector, vinden we het geweldig om samen te werken aan de nieuwe “Barbie” film met een iconische studio als Warner Bros. De thema’s van empowerment en het omarmen van innerlijke schoonheid in de film sluiten nauw aan bij onze kernwaarden: pleiten voor zelfexpressie en het ontdekken van je uiterste potentieel. De nieuwe bioscooprelease heeft zoveel nostalgie losgemaakt bij fans over de hele wereld en we zijn blij dat we een rol kunnen spelen in het verder uitbouwen van dit momentum!” ​- Yann Joffredo, Global Brand president van NYX Professional Makeup



De NYX Professional Makeup collectie “Barbie The Movie” zal verkrijgbaar zijn vanaf 10 juli bij Douglas, Boozyshop en Bol.com