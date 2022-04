Obsessie met falen en jagen op perfectie gekoppeld aan burn-out

Atleten die streven naar perfectie en fixeren op hun kleine fouten, hebben een groter risico op een burn-out, heeft een onderzoek van de universiteit van Essex-LED onthuld. Meer dan 250 sportmensen – over individuele en teamsporten – werden onderzocht en er werd ontdekt dat hyper zelfkritische concurrenten die negatief reageren op zelfs kleine tekortkomingen, het risico lopen op psychische moeilijkheid.

Er is ontdekt dat perfectionistische zorgen – een obsessie en overmatige reactie op waargenomen mislukking – sterk gerelateerd waren aan de burn-out van de atleet. Deze fixatie op het falen laat ze elke prestatie zien als onvoldoende en aankomende wedstrijden, als onevenredig stressvol en ze creëren een zelfvervullende prestatieprofetie.

Er wordt gehoopt dat de studie geleid door Luke Olsson, van de School of Sport, Rehabilitation and Exercise Sciences, een licht op burn-out zal schijnen.

Hij zei: “De meeste mensen zijn de term burn-out tegengekomen, met veel onderzoek gericht op de reden waarom het zich ontwikkelt.

“Er zijn veel studies die hebben aangetoond dat een persoon die perfectie nastreeft, of dat op het werk, sport of school is, een grote kans heeft op een burn-out.

“Ons onderzoek was echter in staat om een ​​potentiële uitleg te bepalen over waarom dit het geval is in de sport, wat suggereert dat de stress van het nastreven van perfectie kan leiden tot mentaal ontkoppelen met hun sportieve activiteiten.”

De heer Olsson werkte met academici van York St John University in het Journal of Clinical Sport Psychology-gepubliceerde studie die de concurrerende of training in het Verenigd Koninkrijk onderzocht.

Alle mannen en vrouwen in de studie strijden al meer dan acht jaar en waren gemiddeld 21 jaar oud. Ze werden gemeten op niveaus van stress, burn-out en perfectionisme. De atleten concurreerden in verschillende sporten – inclusief atletiek, golf, gewichtheffen, voetbal, netball en hockey.

Burnout wordt gedefinieerd als atleten met een verminderd gevoel van voldoening, langdurige uitputting, en geen liefde meer voor hun sport.

Cognitieve gedragstherapie, mindfulness en het ontwikkelen van een vriendelijke mindset, worden allemaal gedacht om perfectionistische zorgen te verminderen en mogelijk een burn-out te voorkomen.

De heer Olsson heeft toegevoegd: “Er is behoefte om te voorkomen dat atleten burn-out ervaren.

“In het geval van ons onderzoek moeten de atleten zelf op hun hoede zijn dat perfectie achtervolgen en overdreven zelfkritisch zijn, waarschijnlijk meer schade toebrengen dan goed.

“Ik geloof dat atleten beter kunnen worden gediend door minder zelfkritisch te zijn wat hen in staat zou stellen om successen in prestaties te vieren en mislukkingen te omarmen als een kans om te reflecteren en te verbeteren in plaats van zichzelf te verbeteren.”