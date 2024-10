Oestrogeen: het geheime recept van vrouwen voor een lang leven

Laatst geüpdatet op oktober 30, 2024 by Redactie

Onderzoek naar een lang leven richt zich op het verlengen van onze tijd in goede gezondheid, met als doel de gezondheidsspanne te vergroten – de jaren die worden doorgebracht in optimaal welzijn – in plaats van simpelweg meer jaren aan het leven toe te voegen. Naarmate de interesse in dit vakgebied groeit, verkennen meer mensen geavanceerde manieren om hun welzijn te verbeteren. De dagen dat we alleen op dieetgrillen of slopende trainingsroutines vertrouwden, zijn voorbij. De zoektocht naar een lang leven omarmt vandaag de dag innovatieve benaderingen zoals functionele geneeskunde, biohacking en genetische screening, allemaal gericht op het ontsluiten van de geheimen van een levendig, verlengd leven. Maar terwijl we allemaal kijken naar genetische tests en preventietools, is er één belangrijke factor die de gezondheidsduur aanzienlijk beïnvloedt, met name voor vrouwen, enigszins over het hoofd gezien: oestrogeen.



Recent onderzoek heeft aangetoond dat oestrogeen, een hormoon dat al lang wordt geassocieerd met reproductieve gezondheid, een cruciale rol speelt in verschillende fysiologische processen die de levensduur beïnvloeden. Een studie ontdekte dat oestrogeen helpt verklaren waarom vrouwen vaak veel soorten langer leven dan mannen. Het blijkt dat oestrogeen beschermende effecten heeft, waaronder het reguleren van antioxidanten en genen die verband houden met de levensduur.

Hartgezondheid en oestrogeen

Een van de belangrijkste rollen van oestrogeen is de bescherming van de gezondheid van het hart. Het helpt het cholesterolgehalte te reguleren en vermindert de opbouw van vet in de slagaders. Daarom hebben vrouwen in de premenopauze over het algemeen een lager risico op hart- en vaatziekten dan mannen van dezelfde leeftijd. Dit voordeel is echter van korte duur. Wanneer de oestrogeenspiegels dalen tijdens de menopauze, stijgt het risico op coronaire hartziekten, hartaanvallen en beroertes enorm. Volgens The British Heart Foundation lopen postmenopauzale vrouwen een “aanzienlijk” hoger risico op hart- en vaatziekten dan mannen.

Botgezondheid en oestrogeen

Oestrogeen speelt ook een cruciale rol bij het behoud van de botgezondheid. Een onderzoek gepubliceerd in Science Direct toont aan dat oestrogeen een belangrijke regulator is van het botmetabolisme, het proces waarbij bot wordt gevormd en afgebroken. Omdat de oestrogeenspiegels dalen tijdens de menopauze, ontwikkelen veel vrouwen osteoporose, een aandoening waarbij botten poreus, zwak en vatbaar voor breuken worden. De Endocrine Society stelt dat de menopauze de belangrijkste oorzaak is van osteoporose bij vrouwen.

Hersenfunctie en oestrogeen

Interessant genoeg is oestrogeen ook betrokken bij het behoud van de cognitieve gezondheid. Naarmate de oestrogeenspiegels dalen, ervaren vrouwen vaak veranderingen in de hersenfunctie, slaappatronen en stemming. Onderzoek in de National Library of Medicine koppelt oestrogeen aan cerebrale bloedstroom, wat cruciaal is voor de energie in de hersenen. Een afname van oestrogeen is ook in verband gebracht met neuropsychiatrische aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer.

Oestrogeen en het immuunsysteem

Oestrogeen heeft een grote impact op het immuunsysteem. Een review in Endocrine Reviews vond dat de deregulatie van oestrogeen gelinkt is aan auto-immuunziekten en bepaalde vormen van kanker. Oestrogeen moduleert immuuncellen, helpt het lichaam om pathogenen af ​​te weren en antilichamen te produceren. Wanneer oestrogeen echter te veel wordt geproduceerd, kan dit leiden tot auto-immuunziekten, zoals lupus of multiple sclerose, die vaker voorkomen bij vrouwen.

De rol van hormoonvervangingstherapie (HRT)

Om de voordelen van oestrogeen te benutten, kiezen veel vrouwen voor hormoonvervangingstherapie (HRT), die de dalende oestrogeenspiegels tijdens de menopauze aanvult. Een onderzoek gepubliceerd in de National Library of Medicine ontdekte dat HRT het meest effectief is wanneer het wordt gestart bij vrouwen onder de 60 of vlak voor het begin van de menopauze. Wanneer het op het juiste moment wordt ingezet, kan HRT verouderingsgerelateerde risico’s, zoals hart- en vaatziekten en algehele sterfte, verminderen.



Ondanks zorgen over mogelijke risico’s, waaronder borstkanker en andere aandoeningen, suggereert onderzoek dat deze risico’s zeldzaam zijn en niet exclusief voor HRT in vergelijking met andere medicijnen. Het onderzoek benadrukt het belang van het personaliseren van HRT en het ervoor zorgen dat het wordt begeleid door zorgprofessionals om optimale resultaten te bereiken.



De rol van oestrogeen in levensduur is een cruciaal onderzoeksgebied dat aanzienlijke implicaties heeft voor zowel vrouwen als mannen. Door de beschermende effecten ervan op het hart, de botten, de hersenen en het immuunsysteem te benutten, hebben we het potentieel om nieuwe paden te ontdekken voor gezonder ouder worden. Inzicht in de invloed van oestrogeen vergroot niet alleen onze kennis over de gezondheid van vrouwen, maar nodigt ook uit tot onderzoek naar hoe hormonale gezondheid mannen beïnvloedt.