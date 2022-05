Officiële opening van de Scheveningse Noordboulevard

Van uitstel komt gelukkig geen afstel: eindelijk vindt de feestelijke opening van de hernieuwde Noordboulevard plaats. Vandaag zal de burgermeester van Den Haag – Jan van Zanen – de officiële opening verzorgen waarna een weekend vol festiviteiten gepland staat. Al in 2020 onderging dit deel van de Scheveningse boulevard een indrukwekkende metamorfose die vanwege de coronapandemie nog niet officieel geopend werd. De betrokken horecaondernemers kunnen hun enthousiasme moeilijk bedwingen. Zij moesten hun splinternieuwe zaken direct na de oplevering sluiten vanwege de tweede lockdown. “Afwachten en nietsdoen zit niet onze ondernemersaard. Afgelopen jaar was een lastige periode, maar heeft ons wel de kans gegeven om de staande concepten te finetunen en te perfectioneren. We zijn ontzettend trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Nu willen we vieren dat we echt open zijn.” Aldus Jie Ling, exploitant van de Foodhall Scheveningen.

Grand Openingsfestival 6-8 mei

Op de nieuwe Noordboulevard vestigden zich niet de minste namen. Zo investeerde horecatycoon Won Yip in de spraakmakende Foodhall Scheveningen, dat onderdak biedt aan 16 lokale ondernemers, ieder met hun eigen specialiteit. Ook horecaondernemer Laurens Meijer vestigde zich er met een vestiging van Moeke Bar & Keuken en Martin Nijdam vestigde er de Three Sisters Pub. Tijdens een 3-daags evenement in het laatste weekend van de meivakantie presenteren de ondernemers van de vernieuwde Noordboulevard zich aan het publiek. Strandtenten, boulevardzaken en kiosken, iedereen doet mee. Er is een programma met livemuziek, entertainment op straat en kinderactiviteiten. Op 6 mei rond 14 uur opent burgemeester Jan van Zanen de Noordboulevard officieel.

Boulevard met allure

De Scheveningse Noordboulevard werd in 2020 volledig op de schop genomen. Waar de oude Noordboulevard nog een vergeten stukje Scheveningen was, is dat nu een ander verhaal. De nieuwe boulevard is langer, breder en heeft een licht gebogen vorm. Dit zorgt ervoor dat de Noordboulevard beter aansluit op de kustlijn en de aangrenzende duinenrijen. Tussen de strandpaviljoens en de Noordboulevard is ook een helling geplaatst met helmgras voor een natuurlijke look. Daarnaast zijn de toegangen naar het strand ruimer gemaakt, natuurstenen zitbanken geplaatst en drie nieuwe kiosken geopend. Voet -en fietspaden zijn vernieuwd en veiliger gemaakt voor een betere doorstroom. De nieuwe ondergrondse parkeergarage biedt ruimte aan maar liefst 700 auto’s en geeft direct toegang aan verscheidene aan horecazaken.