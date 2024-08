Laatst geüpdatet op augustus 6, 2024 by Redactie

Na het scrollen van sociale media, kun je in de verleiding komen om je typische mondverzorgingsregime te dumpen ten gunste van gesmolten kokosolie of andere soortgelijke oliën, voor een praktijk die bekend staat als Oil Pulling. Een methode van traditionele Ayurvedische geneeskunde afkomstig uit India, omvat Oil Pulling ongeveer 10-15 minuten olie spoelen in je mond voordat je het uitspuwt, en voorstanders van het proces hebben verschillende voordelen voor mondgezondheid aangeprezen. We leggen de claims uit en wat echt moet worden gedaan om voor je tanden en tandvlees te zorgen.

Zijn er voordelen voor Oil Pulling voor mondgezondheid?

Voorstanders van Oil Pulling geloven dat het de mond op natuurlijke wijze reinigt zonder chemicaliën, waardoor de mondhygiëne wordt verbeterd. Bovendien suggereren sommige claims dat het het lichaam ontgift, de gezondheid van de huid verbetert en symptomen van migraine en allergieën verlicht.

Is er bewijs om deze voordelen te ondersteunen?

Momenteel is er geen robuust wetenschappelijk bewijs om te bevestigen dat Oil Pulling effectief gaatjes vermindert, tanden witter maakt of de algehele mondgezondheid verbetert. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat het niet effectief is; Het geeft eerder aan dat de werkzaamheid ervan niet wetenschappelijk is vastgesteld door voldoende, goed ontworpen onderzoek. Uitdagingen zoals kleine steekproefgroottes, gebrek aan controlegroepen en ongecontroleerde variabelen dragen bij aan dit gebrek aan definitieve bewijs.



Hoewel Oil Pulling losliggende restanten rond het tandvlees en tanden kan helpen verwijderen door de zwiepende actie, is het minder effectief dan poetsen en flossen. Zodra een biofilm of plaque is gevormd, is het niet effectiever dan spoelen met water, omdat het de plaque niet kan verstoren zoals mechanische methoden zoals borstelen of flossen kan.

Kan Oil Pulling schadelijk zijn voor je mondgezondheid?

Oil Pulling wordt over het algemeen als veilig beschouwd en onwaarschijnlijk dat deze schade rechtstreeks kan veroorzaken. Er is echter een risico als individuen overdreven afhankelijk worden van de waargenomen voordelen en verwaarlozing van gevestigde mondhygiënepraktijken, zoals borstelen, flossen en roken vermijden. Het volledig vervangen van traditionele tandheelkundige zorg door Oil Pulling kan aanzienlijke risico’s vormen voor de mondgezondheid. Bovendien kan per ongeluk grote hoeveelheden olie tijdens het proces doorslikken leiden tot spijsverteringsproblemen zoals een maagklachten of diarree.

Wordt het aangeraden?

Over het algemeen wordt Oil Pulling niet aangeraden omdat er geen solide wetenschappelijk bewijs is ter ondersteuning van de effectiviteit ervan. Er zijn andere, effectievere methoden die bewezen zijn om de mondgezondheid te verbeteren, zoals:



Je tanden poetsen: poetsen na de maaltijd helpt het voedselafval en de plaquette tussen je tanden en tandvlees te verwijderen. Vergeet niet om je tong te poetsen, omdat bacteriën daar kunnen gedijen.

Flossen: minstens eenmaal per dag flossen helpt voedseldeeltjes en plaque tussen de tanden en langs de tandvleeslijn te verwijderen waar je tandenborstel niet kan bereiken.