Oktoberfest komt naar Amsterdam

Laatst geüpdatet op juli 16, 2025 by Redactie

Dit najaar is het zover: op zaterdag 27 september 2025 maakt Amsterdam kennis met een gloednieuw en bijzonder feest: Oktoberfest Amsterdam. Voor het eerst komt dit beroemde Beierse fenomeen naar onze hoofdstad.Amsterdammers krijgen de kans om het Oktoberfest mee te maken in eigen stad en wel op een heel bijzondere locatie: het Olympisch Stadion. Deze iconische plek wordt omgetoverd tot een feestelijke ontmoetingsplek in Beierse sfeer, compleet met lange tafels, schlagers, dirndls, Tiroler hoedjes en natuurlijk goed gevulde pullen.Bezoekers wanen zich in de bruisende biertent in München, maar bevinden zich in een van de meest markante gebouwen van de stad. “Het wordt geen doorsnee kopie,” zegt een woordvoerder van de organisatie. “Onder het motto ‘Van München naar Mokum’ worden bezoekers ondergedompeld in de authentieke Oktoberfest-sfeer, maar dan met een herkenbare Amsterdamse flair. Denk: losjes, open, vrolijk en nét even anders. Een feest waar traditie en Amsterdamse gezelligheid samenkomen.”Oktoberfest Amsterdam 2025: richt zich op publiek dat houdt van gezelligheid in een bijzondere setting. Of je nu een doorgewinterde Oktoberfestganger bent of gewoon zin hebt in een unieke feestdag vol sfeer: iedereen is welkom.Meer informatie over het programma, ticketverkoop en tafelreservering is te vinden op: www.oktoberfestamsterdam.nl