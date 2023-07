Old Amsterdam introduceert nieuw product voor de avondmaaltijd: Tasty Grill

Kaasliefhebbers, opgelet. Old Amsterdam introduceert Tasty Grill, de kaasburger van Old Amsterdam die verkrijgbaar is in het kaasschap. Deze kaasburger is bedoeld voor levensgenieters die graag meer variatie en vegetarische opties aan hun avondmaaltijd toevoegen. Kaas speelt een steeds grotere rol tijdens het koken, bijvoorbeeld als vleesvervanger, of als verrijker van een maaltijdsalade. Met Tasty Grill zet je zo een heerlijke en vegetarische maaltijd op tafel. De kaasburger is gemakkelijk te bereiden in de koekenpan, de grillpan of – ideaal gezien de warme temperaturen – op de BBQ.



Tasty Grill heeft een smeuïge binnenkant en een krokant grillrandje aan de buitenkant. Het nieuwe kaasproduct is niet te verwarren met een kaassoufflé of kaasschnitzel, wat producten met een paneerlaag zijn, maar is echt een nieuwe optie bij de maaltijd voor de liefhebbers van kaas. Tasty Grill heeft een stevige structuur voor een goede bite en kan op diverse manieren worden gebruikt. De veelzijdige kaasburger is zeer geschikt voor een vegetarische maaltijd, bijvoorbeeld als burger op een broodje met gegrilde groenten of in reepjes gesneden in een verse salade. Ook handig en lekker: Tasty Grill smelt niet bij bereiding en is daarom heerlijk voor op de BBQ! Naast Tasty Grill Original is er ook een variant met Sweet Chili, speciaal voor liefhebbers van een pittigere smaaksensatie.

Vanavond eten we Old Amsterdam

“Met Tasty Grill wil Old Amsterdam levensgenieters inspireren die graag meer variatie en vegetarische opties aan hun avondmaaltijd toevoegen”, vertelt Diana van der Meulen, Marketing & Innovation lead van Westland Kaas. “Doordat steeds meer mensen kiezen voor een flexitarisch dieet, zien we dat koken met kaas een groeiende trend is. Zo worden bakkazen voor avondgerechten, zoals halloumi, steeds populairder. Ook zien we dat vleesvervangers met kaas tot de meest populaire varianten horen. Tasty Grill past binnen deze trends en biedt thuiskoks een heerlijke nieuwe optie. Zo biedt onze kaasburger veel variatie in de keuken, maar bijvoorbeeld ook op de barbecue. Aangezien het barbecueseizoen begonnen is, verwachten we dat onze Tasty Grill snel omarmd wordt door veel Nederlanders.”



Old Amsterdam biedt op haar website diverse recepten ter inspiratie voor alle thuiskoks die de nieuwe kaasburger willen uitproberen. Tasty Grill ligt vanaf komende week landelijk in de supermarktschappen van Albert Heijn, Jumbo, Plus, Hoogvliet, Spar, Boon en Poiesz. De verpakking bevat twee porties en heeft een consumentenadviesprijs van €3,99.