Old Amsterdam kaasbitterballen bij McDonald’s

Laatst geüpdatet op maart 18, 2025 by Redactie

McDonald’s en Old Amsterdam slaan de handen ineen voor een unieke samenwerking. Voor het eerst in de geschiedenis van McDonald’s staan er kaasbitterballen op het menu, en niet zomaar kaasbitterballen, maar de heerlijke Old Amsterdam kaasbitterballen. Met deze samenwerking brengen twee iconische merken het beste van beide werelden samen: de karakteristieke smaak van Old Amsterdam en de toegankelijke, geliefde ervaring van McDonald’s.De Old Amsterdam kaasbitterballen zullen verkrijgbaar zijn in doosjes van vier stuks voor €2.75 en acht stuks voor €4.95. Daarnaast worden ze ook meegenomen in een sharebox, gecombineerd met kipnuggets. Deze partnerschap tussen twee iconische merken onderstreept de toewijding van McDonald’s aan het verbinden van lokale smaaktradities met hun internationale menu. McDonald’s streeft er voortdurend naar om het menu optimaal af te stemmen aan de lokale wensen van de consumenten.“We zijn enorm trots op deze samenwerking met McDonald’s,” zegt Koen Brink, Brand Manager Old Amsterdam Nederland. “Dit is een geweldige kans om onze Old Amsterdam kaasbitterballen aan een breder publiek te introduceren en Nederland te laten genieten van deze unieke bitterbal.”Vanaf 18 maart zijn de Old Amsterdam kaasbitterballen verkrijgbaar in alle McDonald’s restaurants door heel Nederland. De Old Amsterdam kaasbitterballen worden geproduceerd door fingerfood producent NewForrest; eigenaar van de merken Kwekkeboom en Buitenhuis.