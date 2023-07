Omarm de delulu: de datingexpert van Bumble deelt inzichten over authenticiteit in de liefde

Laatst geüpdatet op juli 26, 2023 by Redactie

Terwijl de zomer zich ontvouwt, omarmen veel mensen de vrijheid van het single zijn, dompelen zich onder in de avonturen van het leven en creëren mogelijkheden om potentiële vlammen te ontmoeten. Met deze context in gedachten, doemt er een fascinerend concept op, genaamd “delulu”, dat mogelijk een vonk kan aanwakkeren in jouw liefdesleven.



Wat is “delulu” precies? Het gaat erom dat je jezelf op de eerste plaats durft te zetten in relaties en dat je je de gewenste realiteit voorstelt. Bumble’s 2023 dating trends rapport onthult een fascinerende verschuiving onder Gen Z en ouder, met bijna de helft (47%) van de single mensen in Nederland die een meer bewuste benadering kiezen om zichzelf daarbuiten te plaatsen*.



Hoewel het lijkt alsof ze verdwalen in dagdromen, zijn degenen die de “delulu” mentaliteit omarmen gegrond in oprechtheid als het gaat om daten. De opkomst van TikTok-verhalen over “waanbeelden”, die meer dan 17 miljoen keer zijn bekeken, laat zien dat romantiek en daten reizen zijn vol met leren, groei en lachen om je eigen misstappen. Met 3 op de 4 (73%) wereldwijde Gen Z singles op Bumble die staan te popelen om “de date te grijpen” en optimisme uiten over de toekomstige romantiek,* is het duidelijk dat de jongere generaties de schoonheid van een beetje “delulu” zijn van harte omarmen.

De datingexpert van Bumble, Dr. Caroline West, biedt waardevolle inzichten over het navigeren door authenticiteit tijdens het datingproces: “Een ‘wanenhip’ is een term die de essentie van die verliefdheid of eerste fase van iemand leren kennen vastlegt, of het nu de persoon is die je elke ochtend in de trein ziet of iemand met wie je gematcht bent op een datingapp maar die je nog niet ontmoet hebt.”



Dromen over potentiële connecties is volkomen natuurlijk en zou omarmd moeten worden, maar het is cruciaal om te herkennen wanneer we de situatie misschien idealiseren. Dr. West benadrukt het belang van authenticiteit tijdens het daten en stelt voor dat we ons richten op de passies van mensen die worden benadrukt door Interest Badges op Bumble profielen. Het gebruik van duidelijke en comfortabele termen in datinginteracties kan het vertrouwen vergroten en de weg vrijmaken voor oprechte connecties.