Omarm de zomer met de #summertrends van TikTok

Laatst geüpdatet op juli 18, 2024 by Redactie

De zomer is eindelijk begonnen. Hoewel het weer nog niet altijd even meezit, ontstaat er met dit fleurige seizoen een nieuwe golf van opwinding en stijl. Rain or shine, TikTok is dé plek waar de #summertrends tot leven komen. In de afgelopen 7 dagen werd #summervibes in Nederland gebruikt in 3,6K berichten, goed voor 17,7M weergaven.



Van fashion en beauty tot lifestyle en fitness, de invloed van #summertrends (5M posts) en #hotgirlsummer (10M views) is overal te zien. Creators delen hun favoriete zomeroutfits, leren je hoe je de perfecte beach waves creëert, en geven tips voor een gezonde en energieke zomer. Ook de opkomst van zoals #cottagecore en #vintagefashion geven dit seizoen een frisse twist aan onze #summerfashion garderobe.

#summerfashion trends voor jouw kast

Scandi Girl summer

In plaats van over-the-top zomer outfits is Scandi girl summer eigenlijk een anti-trend: dit seizeon is het tijd voor simpele, maar toch stijlvolle, chique zomervibes.

Coastal Auntie Aesthetic

De Coastal Auntie Aesthetic omarmt de ontspannen en maritieme levensstijl met een vleugje nostalgie. Denk aan luchtige linnen kleding, rieten hoeden, comfortabele sandalen en natuurlijke kleuren zoals wit, beige en blauw. Als bijpassende hobby gaan TikTokkers massaal aan het strandjutten.

Jorts

Jorts zijn met 90.6K posts een populair fenomeen. De klassieke jeans shorts maken een comeback. Deze veelzijdige en comfortabele optie is perfect voor elke zomerse gelegenheid, of je nou een boot opstapt of een vliegtuig.

Garden Girl Aesthetic

Garden Girl Aesthetic draait om het omarmen van een romantische, natuurlijke look geïnspireerd door tuinieren en het buitenleven. Denk aan bloemenjurken, strohoeden en zachte pastelkleuren. Pak dan ook gelijk het ’tuinieren’ op, een hobby die weer helemaal in opkomst is.

BeautyTok van deze zomer

No make up, make up look

De Geen make up, make up look is de trend voor deze zomer. Deze look draait om er super fris en natuurlijk uitzien, alsof je weinig make-up draagt. Denk aan lichte foundations, een vleugje highlighter en zachte, natuurlijke kleuren voor je ogen en lippen. Perfect voor elke dag en helemaal trendy.

Broccoli Freckles

Groenten blijken niet alleen gezond, maar ook de ideale make-up tools. Met de Broccoli Freckles trend gebruik je broccoli om natuurlijk ogende (zomer) sproeten op je gezicht te creëren. Een speelse en ‘natuurlijke’ beauty hack.

Nail Tints

Ook die giftige nagellak zat? Probeer dan de nieuwste nageltrend: Nail Tints. Nail Tints, of Nail Glows, is een transparant laagje over je nagels dat de natuurlijke kleur van je nagels versterkt en zorgt voor de sleek look van een manicure, terwijl het thuis slechts een paar minuutjes kost om aan te brengen.

‘Unsexy’ producten

Onsexy producten die je wel sexier maken. Klinkt raar, maar veel TikTokkers zweren erbij. Producten als luieruitslag zalf of anti-schimmelbehandeling -je snapt het, niet bepaald sexy- zijn voor sommige mensen onmisbaar in hun skincare routine en maken hun huid juist wél sexy. Misschien die #unsexyproducts toch eens proberen?

De summerlifestyle die we allemaal willen

Florida aesthetics

Als je droomt van palmbomen en witte zandstranden, is de Florida Aesthetics trend helemaal wat voor jou. Deze TikTok trend vangt de prachtige esthetiek van Florida’s strandvibes en zomersfeer. Gebruik de hashtags #beach, #beachvibes, #aesthetic, #summer, #florida, #ocean en #travel om mee te doen en jouw aesthetics te delen.

European Summer

De European Summer is back, of is deze nooit weggeweest? Het tijdloze beeld van flaneren over boulevards en door oude binnensteden in je mooiste outfits is iets waar we van blijven dromen. Ook dit jaar maakt #EuropeanSummer weer furore met 162.9K posts.

Het ‘it girl’ meal

Pizza, tacos of pad thai, we hoeven niet meer te discussiëren over ons favoriete gerecht deze zomer, want de perfecte maaltijd voor ‘it girls’ is al gekozen door TikTok. Wat dat dan is? Caesar salade, frietjes en een martini. Op TikTok wordt deze laatste trend ook wel de ‘Holy trinity’ en de ‘perfect meal’ genoemd. Licht, maar toch comfort food, maakt dit wellicht de ideale zomermaaltijd.

Scallion iced latte

Hoe TikTokkers deze zomer hun koffie drinken? De Scallion iced latte is de nieuwste hype. Dat is Scallion als in lente-ui, ja. Het drankje, dat wordt gemaakt door lente-ui op de bodem van een glas te leggen, er vervolgens ijs, melk en espresso bij te doen, en te garneren met nóg meer lente-ui, is een groeiende trend uit China.

Looking for a man in finance?

De iconische trust fund song van @girl_on_couch is de viral hit van deze zomer. De track liep zelfs zo’n storm dat David Guetta het nummer oppakte en er eigenhandig een remix van maakte die nu op menig concert te horen is. Inmiddels zijn velen op TikTok op zoek naar een finance bro, wat zorgt voor hilarische content, zoals dit voorbeeld van Joe & the Juice.

Coolcation

Dag Ibiza, hallo Umea! Vakantiegangers krijgen steeds vaker te maken met extreem weer zoals intense hittegolven die bosbranden veroorzaken. Daarom is er nu een nieuwe anti-trend in het leven geroepen: Coolcation. Mensen verruilen het zweten in het Zuiden van Italië voor koelere oorden. Scandinavie, in het bijzonder Umea in Zweden, klimt omhoog op de lijst.