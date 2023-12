Omscholen met een massage- of pedicureopleiding

Laatst geüpdatet op december 21, 2023 by Redactie

De wereld is de afgelopen decennia in hoog tempo gedigitaliseerd. Dat heeft voordelen gehad, maar er kleven ook nadelen aan. Een van belangrijkste is nog wel dat persoonlijk contact meer naar de achtergrond is verdwenen. En dat terwijl voor mensen huid-op-huidcontact een essentiële behoefte vormt, zowel fysiek als mentaal. Herinner je je nog hoeveel aandacht er gedurende de lockdowns tijdens corona was voor ‘huidhonger’? Naast dat mensen ontspannen door fysiek contact, kun je door de juiste aanrakingen ook op andere manieren een positieve invloed hebben op de gezondheid en welzijn van mensen.

Op zoek naar meer zingeving

Veel vrouwen zijn ooit bij toeval in een bepaalde functie of baan gerold. Omdat hun ouders graag wilden dat ze een opleiding volgden waarmee ze financieel onafhankelijk zouden zijn, omdat hun ouders ook in bepaalde branche of sector werkten of omdat het populair was in die tijd of binnen hun vriendenkring. Maar dit wil zeker niet zeggen dat hun passie ook echt ligt bij dat werk.



In de huidige maatschappij draait het veelal om efficiëntie en effectiviteit. En wordt fysiek werk steeds meer vervangen door computerwerk. Opvallend is dat juist ook steeds meer mensen op zoek zijn naar zingeving. Dat ze – in plaats van de hele dag op kantoor te zitten – liever mensen door middel van direct contact echt hélpen. Onder meer door zich om te laten scholen naar een beroep waarmee ze een verschil kunnen maken in het leven van iemand.

Erkende opleidingen om massages of pedicures te kunnen geven

Erg populair is bijvoorbeeld het volgen van een massageopleiding. Hiermee leer je de helende kracht van aanraking ten volle te benutten, en kun je echt een positieve impact hebben op het leven van mensen. Met een massageopleiding kun je pijn of fysieke klachten verlichten, stress verminderen, het gevoel van verbondenheid vergroten en iemands stemming verbeteren.



Een andere interessante opleiding is de opleiding tot pedicure. In de zorg- en welzijnsector is er een groeiende vraag naar pedicures, onder meer vanwege het groeiende aantal mensen met diabetes. Maar met een opleiding tot pedicure houd je ook de gezondheid van de voeten van andere mensen in optimale vorm, of het nu gaat om voeten die op werk, thuis of op het sportveld onder druk staan vanwege de voortdurende beweging.

Flexibiliteit en goede carrièremogelijkheden

Onder meer massage- of pedicureopleidingen zijn dus populair omdat je er echt een helpende hand mee kan bieden. Daarnaast passen ze ook erg goed bij wat mensen zoeken in werk op het gebied van flexibiliteit en carrièremogelijkheden. Ze kun je er niet alleen mee aan de slag bij wellnesscentra, sportklinieken of kuuroorden, maar ook prima als zelfstandig ondernemer waarbij je je eigen werkomgeving en werktijden kunt bepalen. Zou het wat voor jou zijn?