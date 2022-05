Omstandigheden in de kindertijd worden geassocieerd met eenzaamheid op oudere leeftijd

Levensomstandigheden tijdens de kindertijd – waaronder minder vrienden en broers en zussen, slechte relaties met ouders, slechte gezondheid en opgroeien in een armer huishouden – zijn allemaal gecorreleerd met een hogere mate van eenzaamheid op oudere leeftijd, volgens een nieuwe studie door Sophie Guthmuller van de Universiteit van Wenen voor Economie en Bedrijfskunde, Oostenrijk.

Eenzaamheid is het afgelopen decennium een ​​groeiend onderwerp van belangstelling geworden, omdat is aangetoond dat het verband houdt met een slechte gezondheid en toeneemt met de leeftijd. Eenzaamheid is gecorreleerd met een hoger risico op het ontwikkelen van mentale aandoeningen, een verslechtering van de lichamelijke gezondheid, en is gekoppeld aan sterfte en een hoger gebruik van de gezondheidszorg.

In de nieuwe studie gebruikte Guthmuller gegevens van de grote internationale Survey on Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), die informatie verzamelt van individuen in heel Europa van 50 jaar en ouder over gezondheid, sociaaleconomische status en sociale en gezinsnetwerken. Eenzaamheid werd gemeten met de R-UCLA Loneliness Scale.

Guthmuller ontdekte dat, hoewel een slechte gezondheid de belangrijkste factor is die gecorreleerd is met eenzaamheid op oudere leeftijd, 43,32% van de variantie in eenzaamheid wordt verklaard, sociale steun op oudere leeftijd ook 27,05% van de variantie uitmaakt, persoonlijkheidskenmerken 10,42% vertegenwoordigen en levensomstandigheden tijdens de kindertijd goed voor 7,50%. De kans op eenzaamheid van 50 jaar en ouder was 1,24 keer hoger voor mensen die in hun jeugd zelden of nooit comfortabele vrienden hadden vergeleken met degenen die vaker vrienden hadden, 1,34 keer hoger voor degenen die als kind een goede of slechte relatie met hun moeder hadden vergeleken met degenen met een uitstekende moederlijke relatie, en 1,21 keer hoger wanneer men opgroeide in een huishouden met weinig vermogen in vergelijking met die in een rijk huishouden. Eenzaamheid kwam vaker voor bij personen met een neurotische persoonlijkheid (OR 1,20) en minder bij degenen die hoog scoorden op consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en openheid.

Guthmuller wijst erop dat de bevindingen van dit onderzoek het belang van sociale netwerken en ondersteuning op oudere leeftijd bevestigen, evenals de rol van persoonlijkheidskenmerken en omstandigheden in de kindertijd. Ze concludeert dat vroege interventies essentieel zijn om latere eenzaamheid aan te pakken en dat interventies die gericht zijn op het vergroten van sociale steun op latere leeftijd aangepast moeten worden aan alle persoonlijkheidstypes.

De auteur voegt toe: “De studie constateert, zoals verwacht, dat gezondheidsstatus en sociale steun op oudere leeftijd de twee belangrijkste factoren zijn die verband houden met eenzaamheid op de leeftijd van 50+. Interessant is dat de studie onthult dat persoonlijkheidskenmerken en levensomstandigheden tijdens de kindertijd significant geassocieerd zijn met met eenzaamheid later in het leven, na controle voor een groot aantal latere levensomstandigheden.In het licht van de trend van toenemende eenzaamheid in de kindertijd en de impact van de COVID-19-pandemie op het leven van kinderen, bevestigen de bevindingen van dit onderzoek het belang van vroege levensinterventies om het langetermijneffect op eenzaamheid aan te pakken.”