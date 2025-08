Onder oudere volwassenen – met name vrouwen – komt problematisch alcoholgebruik steeds vaker voor

Laatst geüpdatet op augustus 5, 2025 by Redactie

Risicovol en binge drinken komt steeds vaker voor bij ouderen, met name vrouwen, blijkt uit een grootschalig onderzoek naar alcoholgebruik en veroudering in twee Scandinavische landen. Dit onderzoek zou vergelijkbare trends bij andere westerse bevolkingsgroepen kunnen blootleggen. Alcoholgebruik neemt doorgaans af met de leeftijd, deels door fysiologische veranderingen en toenemende gezondheidsproblemen die de risico’s vergroten. Desondanks is het alcoholgebruik onder ouderen, met name vrouwen, de afgelopen decennia toegenomen en overschrijdt het nu vaak de richtlijnen voor laag-risico alcoholgebruik. Dit kan deels te wijten zijn aan een liberalere houding ten opzichte van alcoholgebruik onder “babyboomers” en mensen met meer sociale en financiële vrijheden, naast onjuiste opvattingen over alcohol en gezondheid. In sommige westerse landen houdt meer dan 1 op de 3 ouderen zich bezig met risicovol alcoholgebruik, wat een toenemend probleem voor de volksgezondheid vormt naarmate de bevolking ouder wordt. Ouderen zijn echter ondervertegenwoordigd in onderzoek. Voor de studie in Alcohol: Clinical & Experimental Research onderzochten onderzoekers in Zweden en Finland de prevalentie van gevaarlijk en zwaar bingedrinken onder oudere thuiswonende volwassenen, rekening houdend met de rol van geslacht en andere invloeden.



De onderzoekers werkten met 11.747 volwassenen geboren tussen 1930 en 1955. De deelnemers vulden enquêtes in over hun alcoholgebruik in het afgelopen jaar en werden gegroepeerd als abstinent, laag-risicodrinkers of hoog-risico/gevaarlijke drinkers. Sommigen werden ook gecategoriseerd als zware episodische bingedrinkers (meer dan 6 drankjes per keer nuttigen). De onderzoekers verzamelden demografische gegevens en maten van depressie, slaapkwaliteit, eenzaamheid, levenscrises (rouw), religiositeit, innerlijke kracht (veerkracht), hart- en vaatziekten, body mass index (BMI), dagelijkse activiteiten en zelfgerapporteerde gezondheid. Ze gebruikten statistische analyses om patronen in alcoholgebruik te vinden op basis van leeftijd, geslacht en andere factoren.



De bevindingen onthulden patronen van alcoholgebruik die varieerden tussen leeftijdsgroepen, geslacht en geografische regio’s. Drie op de tien mannen en één op de tien vrouwen waren risicodrinkers, wat overeenkomt met studies uit andere landen. Zwaar episodisch drinken kwam ook vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (13% versus 3%). Met het ouder worden nam de kans op risicovol en zwaar episodisch drinken af en nam de kans op abstinentie toe. De meest opvallende verandering in de loop der tijd was de verkleining van de genderkloof, gekenmerkt door een groter alcoholgebruik onder vrouwen. Vrouwen met een universitaire opleiding en een hoger inkomen waren vatbaarder voor risicodrinken dan vrouwen met een beperkte opleiding en minder financiële middelen. (Socio-economische achterstand werd geassocieerd met abstinentie bij beide geslachten.) Bij oudere vrouwen hielden hogere scores voor innerlijke kracht verband met een lagere kans op risicodrinken of bingedrinken. Rouwverwerking verhoogde hun kans op bingedrinken, en depressie was gekoppeld aan risicodrinken.



Huwelijk en samenwonen waren geassocieerd met een lagere kans op abstinentie, maar niet met een grotere kans op risicodrinken of een lagere kans op bingedrinken bij mannen. Mensen die hun gezondheid als goed of uitstekend beoordeelden, hadden een grotere kans om te blijven drinken (en bij mannen, om overmatig te drinken). De meeste mensen die aangaven hart- en vaatziekten (CVD) te hebben, beoordeelden hun gezondheid hoog; ze dronken vaker overmatig dan matig, en mannen met CVD hadden een grotere kans op binge drinken. Factoren die verband hielden met een lager risico op alcoholgebruik en/of abstinentie bij één of beide geslachten waren onder andere actieve religieuze participatie, goede slaapkwaliteit, een matige BMI, het gebruik van meerdere medicijnen, verminderde zelfstandigheid in het dagelijks leven en bepaalde geografische regio’s (mogelijk als gevolg van historische culturele invloeden).



De toenemende levensverwachting en de toename van problematisch alcoholgebruik onder ouderen wijzen op de noodzaak van routinematige alcoholscreening en interventies die psychologische en gezondheidsgerelateerde risicofactoren aanpakken. Interventies zouden zich kunnen richten op het opbouwen van veerkracht tegen psychosociale stressoren (bijv. rouw en depressie) en het overbrengen van accurate informatie over de schadelijke effecten van alcohol op de cardiovasculaire gezondheid en de gezondheid in het algemeen. Het onderzoeksontwerp voorkomt causale verbanden en kent andere beperkingen.