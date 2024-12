Tips voor het onderhouden van een georganiseerd huis

Laatst geüpdatet op december 16, 2024 by Redactie

In deze tijd van het jaar kan het gezinsleven een beetje rommelig worden. Schoolroosters en sportactiviteiten vermengen zich met werkverplichtingen, en het duurt niet lang of het huis is net zo rommelig als de kalender. De herfst en de winter zijn de perfecte tijd van het jaar om je weer in te zetten voor een georganiseerd huis, zodat je de chaos binnen de perken kunt houden. Met deze tips kun je kleine wijzigingen aanbrengen om je te helpen georganiseerd te worden en zo te blijven.

Omarm routines

Het idee om grote hoeveelheden tijd te besteden aan het organiseren en opruimen van het huis kan overweldigend zijn. Door echter tijd vrij te maken om schoon te maken gedurende de dag, kun je de rommel onder controle houden en de tijdsbesteding beter beheersbaar houden. Neem je voor om elke avond na het eten de keuken op te ruimen. Stel verwachtingen voor kinderen om hun kamer op te ruimen voordat ze naar bed gaan. Het duurt niet lang of routines worden productieve gewoonten die een zichtbaar verschil maken.

Ruim op wat teveel is

Na verloop van tijd verzamelt bijna iedereen te veel spullen, en rommel is vaak meer een indicatie van te veel volume dan een slechte organisatie. Items worden gekocht om verouderde dingen te vervangen, maar de oude stukken worden soms niet echt weggegooid. Controle krijgen over je rommel begint met het elimineren van de dingen die je niet langer wilt of nodig hebt. Een goede strategie is om stapels items te maken: houden, verkopen, doneren en weggooien.

Creëer een dropzone

In de meeste huizen is de ingang een verzamelplaats voor familiebezittingen die bij elke doorgang door de deur meer wordt. Het is handig om schoenen, jassen, rugzakken en andere benodigdheden bij de hand te hebben als je op pad gaat, dus in plaats van de onvermijdelijke wirwar te bestrijden, zoek een manier om het te organiseren.

Vermijd rommelstapels

Bijna elk huis heeft minstens één rommelstapel, la of zelfs een kamer. In de meeste gevallen is de reden dat de inhoud een mengelmoes is van items die eigenlijk nergens anders heen kunnen. Maak er een punt van om manieren te vinden om orde te scheppen, of het nu gaat om het toevoegen van lade-inzetstukken om alle prullaria in op te bergen of om een staande map te kopen om rekeningen en post te verzamelen.

Wees bewust van het gebruik

Als je op een missie bent om overtollige rommel te verwijderen, kan het verleidelijk zijn om overboord te gaan door dingen op te bergen. Het is belangrijk om realistisch te zijn over waar je de dingen opslaat die je nodig hebt en de dingen die je regelmatig gebruikt binnen handbereik te houden. Dit kan betekenen dat je creatief moet zijn over hoe je organiseert of zelfs nieuwe opbergdozen of meubels moet toevoegen, maar onthoud dat georganiseerd zijn alleen nuttig is als het ook praktisch is.