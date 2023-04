Ondernemen: de voordelen van het gebruik van een podcast

Laatst geüpdatet op april 4, 2023 by Redactie

Veel mensen luisteren regelmatig naar podcasts. Dit medium wordt steeds populairder en is niet alleen geschikt als vrijetijdsbesteding. Het is ook een waardevolle marketingtool voor kleine en middelgrote bedrijven. Voor klanten kunnen ze een meerwaarde bieden, vooral omdat consumptie meestal gratis is. Toch profiteerden bedrijven hiervan. Hieronder de voordelen van het gebruik van een podcast.

Lees ook: 6 eenvoudige stappen om meer te verkopen

1. De technische inspanning is beheersbaar

De productie van een podcast brengt slechts lage kosten met zich mee en een beheersbare inspanning voor het bedrijf. Alles wat je nodig hebt is een goede microfoon en krachtige software. De benodigde tijd is beperkt tot het opnemen van de afleveringen en is daardoor veel goedkoper dan bijvoorbeeld de productie van een video, aangezien er alleen een hoogwaardig audiobestand hoeft te worden gemaakt. Deze wordt dan gehost op bekende platformen zoals Spotify of Apple. Bedrijven die toch video’s maken, hebben een nog lagere inspanning. Je kunt de audiotrack eenvoudig scheiden en opnieuw gebruiken voor de podcast. Dit vergroot het bereik van een productie aanzienlijk. Deze marketingtool is dus enorm efficiënt.

2. Bereik doelgroepen met koopkracht

Het aanbod aan audiobestanden is zeker niet alleen interessant voor mensen die op zoek zijn naar entertainment. Inhoudrijke podcasts hebben een hoge relevantie voor mensen in hoge functies en met een goed inkomen. Ze luisteren naar de producties terwijl ze wachten op een zakenpartner of met de trein naar een afspraak reizen. Voor ondernemers betekent dit dat ze inkoopmanagers, bedrijfseigenaren en managers optimaal kunnen bereiken met podcasts – en dat zonder dat ze daar enorm veel moeite voor hoeven te doen.

3. Ideaal medium om vertrouwen op te bouwen

Een van de belangrijkste impulsen voor een aankoopbeslissing is geloofwaardigheid. Dit is waar een goed gemaakte podcast waardevolle diensten levert. Luisteraars consumeren posts vaak urenlang. Om dit met een specifieke hoster te kunnen doen, moet je er een hoog niveau van vertrouwen in hebben. Wanneer dat is bereikt, heeft het positieve effecten wanneer de luisteraar een geïnteresseerde partij wordt. Hij is goed geïnformeerd bij het leggen van contact, wat het verkoopproces vereenvoudigt. Het is nu gemakkelijker om van de persoon een klant te maken, omdat het vertrouwen er al is. Daarnaast besparen de verkopers tijd bij het uitleggen van het product.

4. Niches optimaal vullen

Het aanspreken van de juiste doelgroep is vooral belangrijk voor bedrijven die bijzondere producten maken voor een kleine groep klanten. Een podcast is hier de ideale oplossing voor het plaatsen van een speciale aanbieding. Soms zal dit slechts een paar honderd mensen interesseren, maar dat niveau van targeting kan worden bereikt met podcasts. Ze zijn voorzien van bijbehorende specifieke trefwoorden en daardoor goed vindbaar voor de doelgroep. Op deze manier kunnen ook zeer specifieke onderwerpen worden nagestreefd.

5. Sterke verkopen

Podcasts zijn meer dan een informatie- en entertainment medium. Met hen kan het mogelijk zijn om een ​​kanaal te creëren dat sterke verkopen oplevert. Het loont de moeite om zo’n project op de lange termijn na te streven. Hierbij is het handig om een ​​redactieplan te maken dat de inhoud logisch structureert. Om de doelgroep te kunnen bieden wat ze willen horen, is het belangrijk om te analyseren wat de prospect zou willen weten voordat ze een product kopen. Open vragen kunnen zo eenvoudig worden beantwoord, wat in het beste geval leidt tot een verkoop en daarmee tot een sterke omzet.



Dit betekent ook dat mensen worden uitgenodigd die interessant zijn voor de afleveringen, zoals verkopers, technici en andere experts. Wetenschappers of klanten die hun eigen ervaringen rapporteren, zorgen ook voor relevante impulsen voor het publiek. Dit leidt tot exclusiviteit van de podcast en een groter aantal abonnees.

Lees ook: Heb jij een ondernemersmentaliteit?

Om op de lange termijn succesvol te zijn met de podcast, moet er voor regelmaat worden gezorgd. Het wordt aanbevolen om vijf tot zeven afleveringen vooraf te produceren. Zo kan een redactieplan worden gewaarborgd. Tijdens een lancering kunnen meerdere afleveringen tegelijkertijd worden gemaakt en gehost, zodat de luisteraars een breed scala aan aanbiedingen kunnen vinden. Over het algemeen hoeft een enkele aflevering niet extreem lang te zijn. Het loont de moeite om een ​​lange podcast in drie of vier delen op te splitsen. Het is belangrijk om de podcast regelmatig te onderhouden, d.w.z. om nieuwe inhoud te posten. Een zender waarop een half jaar niets is gebeurd, krijgt al snel een negatief imago en verliest interesse.