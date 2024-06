Zo ondersteun je de gezondheid van je huisdier tijdens de zomer

Laatst geüpdatet op juni 19, 2024 by Redactie

Als eigenaar van een huisdier weet je dat de behoeften van je huisdier voortdurend evolueren. Dat geldt tijdens verschillende groeifasen en zelfs als de seizoenen veranderen. Onderdeel van het ondersteunen van je huisdier het hele jaar door is het begrijpen van de specifieke risico’s die gepaard gaan met veranderend weer en speciale seizoensgebeurtenissen. De gezondheid van je huisdier ondersteunen kan deze zomer gemakkelijker zijn met deze tips:

Gezondheidsproblemen in de zomer

Het kan voor mensen een spannende tijd van het jaar zijn met alle extra activiteiten, seizoensvieringen en reizen, maar die zomerse bezigheden kunnen voor huisdieren heel wat stress opleveren. Bovendien kunnen omgevingsfactoren zoals allergenen en hitte ze meer beïnvloeden dan je denkt.



Allergieën: Huisdieren kunnen last hebben van veel van dezelfde allergenen als mensen, waaronder gras, pollen en andere vegetatie die vaker voorkomt tijdens de warmere maanden. Let op tekenen van problemen zoals krabben, kauwen, tranende ogen en algemeen ongemak. Dierenartsen kunnen advies geven over allergieondersteuning en supplementen die geschikt zijn voor de leeftijd, het ras en de grootte van je huisdier.



Reizen: Als je huisdier last heeft van verlatingsangst, kunnen zomervakanties bijzonder problematisch zijn. Een oplossing is om je huisdier mee te nemen, maar dat is niet altijd praktisch of zelfs mogelijk. Als huisdieren met verlatingsangst achterblijven, is het een goed idee om ze achter te laten bij iemand die ze kennen, en nog beter als die persoon bij jou thuis kan blijven, zodat de huisdieren zich in een vertrouwde omgeving bevinden. Als dat geen optie is, kan het introduceren van huisdieren bij hun verzorger of een proefrit in de kennel helpen om hun zenuwen te verzachten. In extreme gevallen moet je mogelijk een dierenarts raadplegen over supplementen die je huisdieren kunnen helpen kalmeren tijdens je afwezigheid.



Uitdroging: Net als bij mensen maken hogere temperaturen het gemakkelijker om uitgedroogd te raken, wat tot talloze gezondheidsproblemen kan leiden. Zorg ervoor dat huisdieren te allen tijde toegang hebben tot vers, schoon en koel water en waarschuw je dierenarts als je veranderingen in hun interesse in drinken opmerkt, omdat dit op een probleem kan duiden. Let ook op tekenen van uitdroging, zoals zwakte, minder energie, veranderingen in eetlust en hijgen.

Activiteitsniveaus beheren

Tijdens de zomermaanden kunnen huisdieren in de verleiding komen om het rustig aan te doen in de hitte, of je hebt misschien het tegenovergestelde probleem: een huisdier dat iets te actief is voor de elementen. Het monitoren van hun activiteitsniveau is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet oververhit raken, maar ook voldoende bewegen om een gezond gewicht te behouden en de spiertonus sterk te houden. Het kan zijn dat je creatief moet zijn bij het binnenshuis brengen van speeltijd, of dat je je routine moet aanpassen om wandelingen vroeg of laat op de dag mogelijk te maken, wanneer de temperaturen doorgaans lager zijn.