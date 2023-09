Onderzoek bevestigt het: tegenpolen trekken elkaar niet echt aan

Laatst geüpdatet op september 11, 2023 by Redactie

Tegenpolen trekken elkaar niet echt aan. Dat is de conclusie van een diepgaande CU Boulder-analyse van meer dan 130 eigenschappen, waaronder miljoenen paren gedurende meer dan een eeuw.



“Onze bevindingen tonen aan dat de kans groter is dat soort zoekt soort samenkomen”, zegt eerste auteur Tanya Horwitz, een promovendus bij de afdeling Psychologie en Neurowetenschappen en het Instituut voor Gedragsgenetica (IBG).



De studie bevestigt waar individuele studies al tientallen jaren naar verwijzen, en tart daarmee het eeuwenoude gezegde dat ‘tegenpolen elkaar aantrekken’.



Hieruit bleek dat voor tussen de 82% en 89% van de geanalyseerde eigenschappen – variërend van politieke voorkeuren tot de leeftijd waarop zij voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden en gewoonten op het gebied van middelengebruik – de kans groter was dat partners wel of niet op elkaar leken.



Voor slechts 3% van de eigenschappen, en slechts in één deel van hun analyse, hadden individuen de neiging om samen te werken met mensen die anders waren dan zij.



Afgezien van het werpen van licht op onzichtbare krachten die menselijke relaties kunnen vormen, heeft het onderzoek belangrijke implicaties voor het gebied van genetisch onderzoek.



“Veel modellen in de genetica gaan ervan uit dat menselijke paring willekeurig is. Deze studie toont aan dat deze veronderstelling waarschijnlijk onjuist is”, zegt senior auteur en IBG-directeur Matt Keller, en merkt op dat wat bekend staat als “assortatieve paring” – wanneer individuen met vergelijkbare eigenschappen paren – de bevindingen van genetische studies kan vertekenen.

Meer dan een eeuw terugkijkend

Voor het nieuwe artikel voerden de auteurs zowel een review, of meta-analyse, uit van eerder onderzoek als hun eigen originele data-analyse. Voor de meta-analyse keken ze naar 22 kenmerken uit 199 onderzoeken, waaronder miljoenen man-vrouw co-ouders, verloofde paren, getrouwde paren of samenwonende paren. Het oudste onderzoek dateert uit 1903.



Daarnaast gebruikten ze een dataset genaamd de UK Biobank om 133 eigenschappen te bestuderen, waaronder vele die zelden worden bestudeerd, bij bijna 80.000 paren van het andere geslacht in het Verenigd Koninkrijk.



Koppels van hetzelfde geslacht zijn niet in het onderzoek betrokken. Omdat de patronen daar aanzienlijk kunnen verschillen, onderzoeken de auteurs deze nu afzonderlijk.



In beide analyses vertoonden eigenschappen als politieke en religieuze houdingen, opleidingsniveau en bepaalde IQ-metingen bijzonder hoge correlaties. Op een schaal waarbij nul betekent dat er geen correlatie is en 1 betekent dat paren de eigenschap altijd delen, was de correlatie voor politieke waarden bijvoorbeeld 0,58.



Kenmerken rond middelengebruik vertoonden ook hoge correlaties, waarbij zware rokers, zware drinkers en geheelonthouders sterk de neiging hadden om samen te werken met mensen met vergelijkbare gewoonten.



Ondertussen vertoonden eigenschappen als lengte en gewicht, medische aandoeningen en persoonlijkheidskenmerken veel lagere maar nog steeds positieve correlaties. De correlatie voor neurotocisme was bijvoorbeeld .11.



Voor sommige eigenschappen, zoals extraversie, was er helemaal geen sprake van een verband.



“Mensen hebben al deze theorieën dat extraverte mensen introverte mensen leuk vinden, of dat extraverte mensen andere extraverte mensen leuk vinden, maar het feit is dat het net zoiets is als het opgooien van een munt: extraverte mensen zullen net zo waarschijnlijk eindigen met extraverte mensen als met introverte mensen”, zegt Horwitz.

In zeldzame gevallen kunnen tegenpolen elkaar aantrekken

In de meta-analyse vonden de onderzoekers “geen overtuigend bewijs” voor welke eigenschap dan ook die tegenpolen aantrekken. In de steekproef van de Britse Biobank vonden ze een handvol kenmerken waarbij er een negatieve correlatie leek te bestaan, zij het klein.



Deze omvatten: chronotype (of iemand een ‘ochtendmens’ of ‘nachtbraker’ is), neiging tot zorgen en gehoorproblemen.



Er moet meer onderzoek worden gedaan om deze bevindingen te ontrafelen, zeiden ze.



Het kenmerk waarvoor paren het meest waarschijnlijk op elkaar leken, was, niet verrassend, het geboortejaar.



Maar zelfs zelden bestudeerde eigenschappen, zoals hoeveel seksuele partners iemand had gehad en of hij of zij als kind borstvoeding had gekregen, vertoonden enige correlatie.



“Deze bevindingen suggereren dat zelfs in situaties waarin we het gevoel hebben dat we een keuze hebben over onze relaties, er achter de schermen mechanismen kunnen plaatsvinden waarvan we ons niet volledig bewust zijn”, aldus Horwitz.

Implicaties voor de volgende generatie

De auteurs merken op dat paren om verschillende redenen eigenschappen gemeen hebben: Sommigen groeien op in hetzelfde gebied. Sommigen voelen zich aangetrokken tot mensen die op hen lijken. Sommigen gaan meer op elkaar lijken naarmate ze langer samen zijn. Afhankelijk van de oorzaak kunnen er stroomafwaartse gevolgen zijn.



Horwitz legt bijvoorbeeld uit dat als kleine mensen meer nakomelingen krijgen met korte mensen en lange mensen met lange mensen, er in de volgende generatie meer mensen op de hoogte-extremen zouden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor psychiatrische, medische of andere kenmerken. Dat zouden ook sociale implicaties kunnen zijn.



Sommige kleine eerdere onderzoeken hebben bijvoorbeeld gesuggereerd dat mensen in de VS steeds vaker een relatie aangaan met mensen met een vergelijkbare opleidingsachtergrond – een trend die, volgens sommigen, de sociaal-economische kloof zou kunnen vergroten.



Het nieuwe onderzoek toonde met name ook aan dat de sterkte van de correlaties voor eigenschappen tussen populaties verschilde. Waarschijnlijk veranderen ze ook in de loop van de tijd, vermoeden de auteurs.



De onderzoekers waarschuwen dat de correlaties die ze vonden tamelijk bescheiden waren en niet mogen worden overschat of misbruikt om een agenda te promoten (Horwitz wijst erop dat assortatief paringsonderzoek, tragisch genoeg, werd gecoöpteerd door de eugenetica-beweging).



Ze hopen wel dat de studie zal leiden tot meer onderzoek in verschillende disciplines, van economie tot sociologie tot antropologie en psychologie.



“We hopen dat mensen deze gegevens kunnen gebruiken om hun eigen analyses uit te voeren en meer te leren over hoe en waarom mensen in de relaties terechtkomen die ze hebben,” zei ze.