Onderzoek bewijst: huisdier maakt gelukkiger

Uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo blijkt dat huisdieren een grote bijdrage leveren aan het mentale welzijn van hun baasjes. Maar liefst 90 procent van hen gelooft dat onze pluizige metgezellen een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Dit zorgt bij 83 procent van de hondeneigenaren en 86 procent van de katteneigenaren voor een positief effect op hun dagelijkse stemming.



Het gezelschap van een huisdier is niet alleen leuk en gezellig, maar heeft ook een positief effect op hun baasjes, zo blijkt uit onderzoek van Figo, dat zij uitvoerden onder duizend Nederlandse honden- en kattenbezitters. Ruim 90 procent van de ondervraagden gelooft namelijk dat huisdieren een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Onder de vrouwelijke respondenten ligt dit percentage, met 94 procent, zelfs hoger dan bij de mannelijke respondenten (85 procent).



Daarnaast voelt 3 op de 4 van de hondenbaasjes zich minder eenzaam sinds zij een huisdier hebben, bij de mensen met een kat als huisdier is dit 70 procent. Een meerderheid (83 procent van de honden- en 78 procent van de katteneigenaren) geeft aan dat hun huisdier hun steun en toeverlaat is, vooral in moeilijkere periodes. Mensen die lijden aan een psychische aandoening zeggen dat de onvoorwaardelijke band met hun huisdier een positieve impact heeft op hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Positieve impact

In aanloop naar World Mental Health Day, op 10 oktober, zocht Figo uit waarom de trouwe viervoeters zo’n positieve impact hebben op het mentale welzijn van hun menselijke vrienden. Het hebben van een huisdier zorgt voor een vaste routine en moedigt dagelijkse beweging aan, wat de aanmaak van gelukshormonen stimuleert en het stresshormoon cortisol juist verlaagt, zo blijkt uit onderzoek van Figo. Niet alleen voelen Nederlanders zich minder eenzaam door het gezelschap van hun hond of kat, het zorgt ook voor sociale connecties, bijvoorbeeld met andere hondenbaasjes tijdens het wandelen en het vormt een gespreksonderwerp in sociale kringen.



Olympisch zwemkampioen Sharon van Rouwendaal beaamt dit. Haar gouden overwinning op de 10km openwaterzwemmen tijdens de Olympische Spelen in Parijs droeg Sharon daarom op aan haar overleden hondje: “Als topsporter weet ik hoe belangrijk mentale veerkracht is. Mijn hondje was mijn alles, mijn steun en toeverlaat, zelfs tijdens de meest stressvolle momenten. De onvoorwaardelijke liefde die ik van mijn hondje kreeg is met niets te vergelijken. Mijn huisdieren geven mij als topsporter net die extra boost om door te zetten én ook genegenheid en rust wanneer ik thuiskom na zware trainingen.”

Herkenbare emoties

Net zoals mensen, hebben huisdieren ook gevoelens. Uit onderzoek van Figo blijkt dat veel Nederlandse honden- en kattenbaasjes emoties zoals angst, verdriet, irritatie of verveling dan ook regelmatig signaleren bij hun trouwe viervoeter. “Dat is helemaal niet vreemd,” legt dierenarts Robbert Kermani uit.“Huisdieren uiten hun emoties zonder filter, en dat maakt ze zo uniek. Als huisdiereigenaar is het belangrijk om deze emoties te herkennen en te begrijpen wat je huisdier probeert te vertellen. Door hier goed op in te spelen, kun je gedragsproblemen voorkomen, wat zowel het welzijn van het huisdier als de band met het baasje ten goede komt.”



Dat de Nederlanders met een huisdier de emoties van hun pluizige metgezel uiterst serieus nemen, blijkt wel uit het onderzoek. Zo is een groot deel van de ondervraagden van mening dat het mentale welzijn van huisdieren serieuzer genomen moet worden (76 procent van de honden- en 69 procent van de kattenbaasjes). Bovendien vindt een meerderheid (84 procent van de honden- en 78 procent van de katteneigenaren) het mentale welzijn van hun huisdier even belangrijk als de fysieke gezondheid. Een aanzienlijk aantal baasjes overweegt zelfs een specialist te bezoeken wanneer hun huisdier gedragsproblemen vertoont door emoties.

In aanloop naar Dierendag is wat extra aandacht voor de emotionele behoefte van onze huisdieren dan ook geen overbodige zaak. Een beetje meer liefde en zorg kan een groot verschil maken in hun (mentale) welzijn, net als bij hun baasjes.