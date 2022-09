Onderzoek: dit is het grootse effect van juice channels

De zogeheten ‘juice channels’ die via Instagram roddelnieuws verspreiden over bekende Nederlanders zijn dit jaar populairder dan ooit. Het effect van de online roddelkanalen is terug te zien in de zoekmachines. Na het brengen van weer een nieuwe roddel zoekt Nederland massaal informatie op over de desbetreffende bekende Nederlander. Dit komt naar voren uit een analyse van online marketing agency Seeders.



Er werd in februari van dit jaar ruim 1,3 miljoen keer gezocht naar Lil Kleine. Dit was de maand dat ‘juice-koningin’ Yvonne Coldeweijer beelden uitlekte waarop Lil Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes mishandelde en hij uiteindelijk in de cel belandde. Coldeweijer had begin dit jaar bijna 300.000 volgers op haar besloten Instagram account @lifeofyvonne. Inmiddels zijn dit er al meer dan 620.000.

Nederland nieuwsgierig naar Waylon

Waylon bekende in juni na hardnekkige roddels van verschillende juice kanalen dat hij meerdere keren vreemd was gegaan. Dit was terug te zien in het zoekgedrag van Nederland. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd de naam van Waylon gemiddeld 25.000 keer per maand ingetikt op Google. In juni gebeurde dit 306.000 keer. Ruim 30.000 mensen vroegen zich af of Waylon en zijn partner Bibi Breijman nog bij elkaar waren. Ook was Nederland benieuwd of Bibi zwanger was tijdens de affaires van Waylon.

Schandaal bij The Voice

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Jeroen Rietbergen zich had misdragen binnen The Voice of Holland. Nederland googlede nog nooit zoveel op de naam van de bandleider van het programma. 1,8 miljoen keer werd de naam van Rietbergen gezocht in de maand van het nieuws. In de weken daarvoor werd er nog geen 3.000 keer per maand naar zijn naam gezocht. Waar Nederland nog meer nieuwsgierig naar was? De partner van Rietbergen, namelijk Linda de Mol: haar naam werd in diezelfde maand 2,8 miljoen keer ingetikt in de zoekmachine.

Effect te zien op Instagram

De ‘daden’ van de heren hebben effect op hun populariteit op social media. Lil Kleine verloor in februari van dit jaar 20.000 volgers op Instagram na het uitlekken van de video’s. In maart waren dit er nog eens ruim 10.000. Opvallend is dat Waylon er 13.000 volgers bij kreeg in juni, de maand dat zijn vreemdgaan bekend werd. Rietbergen is niet actief op sociale media en is zodoende niet meegenomen in de social media-analyse.

Van Nederland tot Engeland

Nieuwswebsites stonden bomvol artikelen over de uitgelekte roddels. Over Kleine werden 334 pagina’s geschreven. Dit varieerde van directe berichtgeving over de mishandeling tot artikelen waarbij hij werd genoemd. Bijvoorbeeld binnen een opsomming van beroemdheden die werden verdacht van huiselijk geweld. Het schandaal rondom Rietbergen werd ook volop genoemd in de media. Van 1 januari t/m 31 januari werden er maar liefst 1.543 artikelen over hem geschreven. En zelfs in het buitenland bleef het niet onopgemerkt. Ruim 265 Engelstalige websites schreven in de maand januari over Jeroen Rietbergen en The Voice. Over Waylon en Bibi zijn in juli en augustus 82 artikelen geschreven.