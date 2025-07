Onderzoek: frustraties in het huishouden zetten relaties onder druk

Laatst geüpdatet op juli 30, 2025 by Redactie

Frustraties over het huishouden lijken klein, maar kunnen spanningen en discussies veroorzaken die de relatie onder druk zetten. Uit nieuw onderzoek in opdracht van HelloFresh blijkt dat het bij 40 procent van de DINKY-koppels (Dual Income, No Kids Yet) thuis geregeld raak is, mét merkbare gevolgen. De oplossing ligt volgens relatietherapeut Joey Steur in het voeren van (de juiste) gesprekken, en het avondeten lijkt daarvoor hét moment: 40 procent van de koppels verlangt immers naar meer verbinding tijdens dit dagelijkse moment. Maar hoe word je vaardig in conflictcommunicatie en zorg je proactief voor meer verbinding met je partner? Met die vraag lopen deze koppels, in vergelijking met vroeger, steeds vaker rond. Daarom deelt Joey praktische tips om tijdens het eten écht met elkaar in contact te komen, en zo van een doordeweeks diner een waardevol samenzijn te maken.

De zogenoemde DINKY-koppels staan volgens Joey Steur steeds vaker open voor proactieve relatietherapie om te leren omgaan met conflicten en het zoeken naar meer verbinding. “Deze koppels bevinden zich vaak in een levensfase waarin ze nadenken over de volgende stap in hun relatie – zoals gezinsuitbreiding, een huwelijk of samenwonen. In vergelijking met vroeger zoeken ze daarom vaker op eigen initiatief begeleiding, om beter te leren omgaan met spanningen en om hun onderlinge verbinding te versterken. Zo bereiden ze zich bewust voor op een soepele overgang naar een nieuwe levensfase.”



Conflicten ontstaan volgens Joey vaak tijdens het ‘ontmoetingsmoment’ van de dag, tijdens de overgang van werk naar privé, die zich uiten in frustraties door huishoudelijke taken, met alle gevolgen van dien. Vaardig worden in conflictcommunicatie blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Frustraties over het huishouden lijken klein, maar veroorzaken vaak spanningen en discussies die de relatie onder druk zetten.

De onzichtbare mentale last waar relaties op (kunnen) breken

Uit onderzoek in opdracht van HelloFresh blijkt dat het huishouden bij 40 procent van de ondervraagde koppels regelmatig tot discussie leidt: alledaagse taken, zoals het verzorgen van het avondeten, hebben dan ook vaak een merkbaar effect op de relatie. De bron van die spanningen ligt vaak bij de taakverdeling: 30 procent van de respondenten geeft aan dat zij de huishoudelijke taken als oneerlijk verdeeld ervaren.



Bijgevolg vindt bijna de helft (45 procent) dat hun partner niet doorheeft hoeveel ze eigenlijk wel niet regelen, een derde (34 procent) vindt dat hun wederhelft meer zou mogen doen in het huishouden én nog eens een derde (35 procent) ervaart zelfs een mentale last die hun partner niet schijnt te voelen. Deze spanningen kunnen grote gevolgen hebben: een deel voelt zich gekwetst en afgewezen (19 procent) of doet alsof er niks aan de hand is (17 procent). Ook verandert de omgang binnen de relatie: partners zijn vaker kortaf in de omgang (21 procent), 22 procent grijpt vaker naar de telefoon en scrollt het van zich af, en 21 procent praat minder met elkaar. 15 procent ervaart zelfs minder intimiteit.



Bij sommigen loopt de spanning nog verder op: 7 procent gaat twijfelen of ze nog wel bij elkaar passen, of slaapt na een discussie met de ruggen naar elkaar toe (7 procent) en 4 procent overweegt zelfs om de relatie te beëindigen.

Is de oplossing te vinden in de keuken?

“Het avondeten is vaak een van de weinige momenten in de week waarop koppels écht samen kunnen zijn, en toch scrollen we soms liever dan dat we elkaar echt aankijken,” vertelt Joey Steur, relatietherapeut en oprichter van Praktijk de Liefde. “Juist dat alledaagse moment, aan tafel, kan een keerpunt zijn om spanningen en frustraties te bespreken. Niet door ingewikkelde gesprekken te voeren, maar door simpele aandacht. Liefde begint niet per se in bed, op een festival of in therapie, maar wordt elke dag aan tafel geoefend. Als we leren om juist die dagelijke momenten te gebruiken om elkaar écht te zien, bouwen we aan een relatie die stevig staat, ook als het leven verandert”



Joey Steur werkt in haar praktijk niet alleen met stellen wanneer het misgaat, maar juist preventief: ze helpt koppels spanningen vroeg te herkennen en om te buigen naar verbinding, vóórdat afstand en verwijdering ontstaat. Haar methode waarin hoofd, hart en lichaam altijd verbonden worden laat zien dat liefde iets is wat je elke dag oefent, ook op de meest gewone momenten, zoals samen eten.



Dat in de keuken of tijdens het avondeten een goed moment hiervoor is, vinden Nederlandse koppels zelf ook. 68 procent ziet het avondeten als een moment van verbinding voor hun relatie. Al kan daar wel een tandje bij: 40 procent zou willen dat dit moment tot (nog) meer verbondenheid leidt in hun relatie.



“Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de koppels het avondeten bewust aangrijpt om dichter bij elkaar te komen,” vertelt Marie Vande Kerkhof, woordvoerder bij HelloFresh. “In de drukte van alledag vergeten we soms hoe waardevol die kleine momenten zijn – samen koken, samen eten – om écht verbinding te maken. Zeker voor dynamische koppels, met volle agenda’s en constante druk, is het makkelijk om te onderschatten hoeveel betekenis een eenvoudig doordeweeks avondmaal kan hebben.”

Meer verbinding aan tafel? Joey’s tips voor verbinding aan tafel

Hoe je dat het beste samen aanpakt? Dat is afhankelijk van welk diner-type je bent. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn er vier verschillende soorten koppels te onderscheiden aan de eettafel. Joey deelt per type welke tips je het beste kunt toepassen. Maar voor allemaal geldt de zogenaamde preventieve relatietherapie: voorkomen is beter dan genezen.

Heart-to-heart table talkers: De koppels die het tijdens het avondeten met echte aandacht tegen elkaar praten. Zit je in deze groep? Dan behoor je tot de 50 procent van alle koppels.



Joey: “Houd dit moment vast! Blijf ook in rustige tijden investeren in het onderlinge contact, maar onthoud dat te veel focussen op diepgaande gesprekken niet nodig is. Af en toe een luchtig gesprek is net zo waardevol. Wie het avondeten bewust gebruikt om echt contact te maken, bouwt iedere dag een beetje aan de liefde. En dat willen we allemaal.”

Joey: “Het is niet altijd makkelijk om tussen werk en andere verplichtingen tijd te vinden om de planning van de week door te nemen en daarom lijkt het avondeten een logisch moment om praktische zaken te bespreken. Toch is het belangrijk om ook bewust momenten te creëren waarin je écht aandacht hebt voor je partner. Blijf nieuwsgierig naar elkaar en check af en toe echt even bij elkaar in door een iets andere, wat persoonlijkere vraag te stellen dan je misschien gewend bent.”

Joey: “Hoewel het avondeten een functioneel moment kan zijn, biedt het wel dé kans om een moment van verbinding te creëren. Een voorbeeld om hiermee te beginnen is om er een mini-ritueel van te maken door een moment te nemen om tegen elkaar te zeggen wat je die dag in de ander hebt gewaardeerd. Voor je het weet wordt het avondeten een moment waar jullie beiden (weer) naar uitkijken.”

En kom je er écht even niet meer uit?

Als de emoties toch te hoog oplopen is het instellen van een time-out volgens Joey een goede oefening. Een time-out oefening is een bewuste pauze tijdens een moment waarbij je de verbinding even kwijt bent, bedoeld om verdere escalatie te voorkomen en ruimte te maken voor herstel. Tijdens een conflict staat je lichaam namelijk vaak in de overlevingsstand, waardoor echte verbinding onmogelijk is en verdere communicatie weinig oplevert.



Door fysiek afstand te nemen, bijvoorbeeld een uur, kan de emotionele hitte zakken. Hierbij is het de bedoeling degene die de time-out heeft ingezet, ook weer het initiatief neemt om het gesprek te hervatten. Het kan gebeuren dat de ander daar nog niet klaar voor is, en dat dit meerdere keren over en weer gaat voordat jullie beiden bereid zijn om het conflict echt uit te praten. Gemiddeld is dit vijf keer per time-out-moment. Die afstemming is cruciaal: pas als jullie er allebei klaar voor zijn, kan het gesprek constructief worden en ontstaat er ruimte voor verbinding en reparatie.