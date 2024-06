Onderzoek: herhaaldelijk consent checken maakt seks fijner en veiliger

Laatst geüpdatet op juni 25, 2024 by Redactie

Als de sekspartner meerdere malen consent checkt, geven jongvolwassenen hun seksuele ontmoeting gemiddeld een 8,3. Wanneer consent een keer afgestemd wordt, daalt dit rapportcijfer naar een 7,8 en bij niet checken daalt het cijfer verder naar een 7,4. Actief en herhaaldelijk consent afstemmen gaat daarmee samen met plezierigere seksuele ontmoetingen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Rutgers in samenwerking met Ipsos I&O, in aanloop naar de nieuwe wet Seksuele Misdrijven waarin consent een centrale rol speelt. Het maakt voor de waardering van de seksuele ervaring niet uit hoe er consent gecheckt wordt door de ander, zowel verbaal (8,2) als non-verbaal (8,1) afstemmen leidt tot een hoog rapportcijfer.

Fijnere en veiligere seks

Naast dat de seksuele ervaring een beduidend hoger cijfer krijgt, voelen meer jongvolwassenen zich ook veilig tijdens de seks als de ander herhaaldelijk bij hen checkt (91%), dan wanneer dit eenmalig (82%) of niet (79%) gebeurt. Jongvolwassenen bij wie meermaals gecheckt is geven daarnaast vaker aan dat ze de seks fijn vonden (88%) dan jongvolwassenen bij wie slechts één keer consent is gecheckt (78%) of helemaal niet (75%).



Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij Rutgers: “Bij sommige mensen heerst de angst dat consent afstemmen een mood-kill is, het tegendeel blijkt waar. Door meermaals bij elkaar te checken, verbaal en/of non-verbaal, kan je altijd terugkomen op je eerdere instemming en wordt de seksuele ontmoeting fijner.”

Ben je oké? en de nieuwe wet

Maar liefst 91% van de jongvolwassenen zegt bij hun laatste seksuele ontmoeting consent te hebben gecheckt. En 90% van de jongvolwassenen geeft aan het belangrijk te vinden dat consent gevraagd wordt. In de nieuwe wet Seksuele Misdrijven, die 1 juli ingaat, speelt consent een centrale rol. Na de invoering van de wet is iemand strafbaar voor seksueel geweld als die wist of kon vermoeden dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet.



In de week voordat de nieuwe wet ingaat, komt Rutgers in samenwerking met Tinder, met de nieuwe publiekscampagne die jongvolwassenen op weg helpt met praktische tips en voorbeelden over hoe je consent afstemt. In deze vernieuwde Ben je oké?-campagne spreken verschillende bekende Nederlanders over hun eigen ervaringen met consent en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De video’s zijn vanaf 25 juni te zien op sociale media en in de Tinder app. Zo maken Rutgers en Tinder jongvolwassenen bewust van het belang van consent checken.