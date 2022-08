Onderzoek laat zien wat er in tattoo inkt zit

Van levensechte gezichten tot uitgebreide natuurtaferelen, tatoeages zijn een ware kunstvorm. Hoewel mensen hun lichaam al duizenden jaren om ceremoniële en religieuze redenen hebben versierd, versieren veel mensen zich tegenwoordig met deze afbeeldingen als een vorm van zelfexpressie. Maar de inkten die voor tatoeages worden gebruikt, zijn niet altijd gereguleerd, wat resulteert in producten waarvan de componenten grotendeels een mysterie zijn. Nu hebben onderzoekers bijna 100 inkten geanalyseerd en melden dat zelfs wanneer deze producten een ingrediëntenlabel bevatten, de lijsten vaak niet nauwkeurig zijn. Het team ontdekte ook kleine deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor cellen.



“Het idee voor dit project ontstond in eerste instantie omdat ik geïnteresseerd was in wat er gebeurt als laserlicht wordt gebruikt om tatoeages te verwijderen”, zegt John Swierk, Ph.D., de hoofdonderzoeker van het project. “Maar toen realiseerde ik me dat er eigenlijk heel weinig bekend is over de samenstelling van tatoeage inkten, dus begonnen we populaire merken te analyseren.”

Swierk en studenten in zijn laboratorium interviewden tatoeëerders om te zien wat ze wisten over de inkten die ze op hun klanten gebruiken. De artiesten konden snel een merk identificeren waar ze de voorkeur aan gaven, maar ze wisten niet veel over de inhoud ervan. “Verrassend genoeg maakt geen enkele verfwinkel pigment specifiek voor tatoeage inkt”, legt Swierk uit. “Grote bedrijven maken overal pigmenten voor, zoals verf en textiel. Diezelfde pigmenten worden gebruikt in tatoeage inkten.” Hij merkt ook op dat tatoeëerders om veiligheidsredenen een vergunning moeten hebben in de plaatsen waar ze actief zijn, maar geen enkele federale of lokale instantie regelt de inhoud van de inkten zelf.



Tatoeage inkten bestaan ​​uit twee delen: een pigment- en een drageroplossing. Het pigment zou een moleculaire verbinding kunnen zijn, zoals een blauw pigment; een vaste verbinding zoals titaandioxide, die wit is; of een combinatie van de twee soorten verbindingen, zoals lichtblauwe inkt, die zowel het moleculaire blauwe pigment als titaandioxide bevat. De drageroplossing transporteert het pigment naar de middelste huidlaag en helpt meestal om het pigment beter oplosbaar te maken. Het kan ook de viscositeit van de inktoplossing regelen en bevat soms een ontstekingsremmend ingrediënt.



Het team van Swierk aan de Binghamton University (State University of New York) heeft de deeltjesgrootte en moleculaire samenstelling van tatoeagepigmenten onderzocht met behulp van verschillende technieken, zoals Raman-spectroscopie, kernmagnetische resonantiespectroscopie en elektronenmicroscopie. Uit deze analyses hebben ze de aanwezigheid bevestigd van ingrediënten die niet op sommige labels worden vermeld. In één geval werd ethanol bijvoorbeeld niet vermeld, maar uit de chemische analyse bleek dat het wel in de inkt aanwezig was. Het team heeft ook kunnen identificeren welke specifieke pigmenten in sommige inkten aanwezig zijn.



“Elke keer dat we naar een van de inkten keken, vonden we iets dat me aan het denken zette”, zegt Swierk. “Bijvoorbeeld, 23 van de 56 verschillende inkten die tot nu toe zijn geanalyseerd, suggereren dat er een azo-bevattende kleurstof aanwezig is.” Hoewel veel azopigmenten geen gezondheidsproblemen veroorzaken als ze chemisch intact zijn, kunnen bacteriën of ultraviolet licht ze afbreken tot een andere op stikstof gebaseerde verbinding die potentieel kankerverwekkend is, volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verstrekt aan de Europese Unie .

Daarnaast heeft het team 16 inkten geanalyseerd met behulp van elektronenmicroscopie, en ongeveer de helft bevatte deeltjes kleiner dan 100 nm. “Dat is een zorgwekkende maatrange”, zegt Swierk. “Deeltjes van deze grootte kunnen door het celmembraan dringen en mogelijk schade aanrichten.”