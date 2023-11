Onderzoek naar eetgedrag: nieuwe week begint gezond en eindigt met pizza of frituur

Laatst geüpdatet op november 14, 2023 by Redactie

Als het gaat om ons avondeten, is Nederland graag goed voorbereid. Het merendeel van de Nederlanders (44%) koopt boodschappen meerdere dagen vooruit en bepaalt zelfs van tevoren wat elke dag gegeten wordt. Dit blijkt uit onderzoek van Uitgekookt. Een nieuwe week begint vaak gezond als het gaat om maaltijden, maar eindigt veelal met pizza of frituur.



De maaltijdservice aan huis deed onderzoek naar de eetgewoonten van Nederland. Een nieuwe week wordt door Nederlanders vaak gezond gestart. Ook op de dinsdag is een gezonde maaltijd nog favoriet. Op woensdagen en donderdagen koken de meeste Nederlanders zelf, maar in vergelijking met het begin van de week wordt er al sneller eten besteld. Vanaf vrijdag gaat de voorkeur uit naar iets makkelijks en luiden we het weekend graag in met pizza of frituur. Uit eten? Dat doen we het liefst op zaterdag of zondag.



Anne Roefs is hoogleraar psychologie eetgedrag en kan dit gedrag goed verklaren.

“Het weekend staat vaak gelijk aan gezelligheid: sneller aan de borrel, sneller even in de stad wat eten. Je laat het allemaal wat makkelijker los, want het is weekend. Maandag is voor veel mensen een dag waarop de structuur weer terugkomt en dus ook andere keuzes gemaakt worden als het gaat om eten.”

Goede voorbereiding

Uit het onderzoek blijkt dat we goed voorbereid zijn als het gaat om het klaarmaken van onze maaltijden. Het merendeel van de Nederlanders (44%) koopt boodschappen meerdere dagen vooruit en bepaalt van tevoren wat elke dag gegeten wordt. Een iets kleiner gedeelte (41%) is wat soepeler. Daar wordt vooraf boodschappen gedaan, maar op de dag zelf pas bepaalt wat er gegeten wordt. 15% bepaalt en koopt maaltijden doorgaans op de dag zelf.

Kiezen en koken

Als het gaat om bepalen wat we eten, zijn er twee belangrijke keuzemomenten: het koopmoment en het eetmoment. Uit het onderzoek blijkt dat we bij het koopmoment vooral letten op de prijs en onze keuze grotendeels laten beïnvloeden door aanbiedingen in de supermarkt. Voorafgaand aan het eetmoment zijn er een stuk meer invloeden. Met name tijd, beschikbare ingrediënten/kruiden en de zin in bepaald eten worden door de meeste Nederlanders genoemd.



Roefs benadrukt dat het plannen van een weekmenu helpt bij het aanbrengen van structuur. “Je moet even door de zure appel heen door al je boodschappen in één keer te doen, maar daarna heb je er de hele week profijt van. Met plannen voorkom je dat je in lastige keuzemomenten komt, zeker wanneer je moe of druk bent. Ook helpt plannen je bij het maken van gezondere keuzes. Mensen die per dag boodschappen doen, vallen makkelijker voor ongezond eten dan mensen die vooruit plannen.”

Op maandag de koelkast vol

Ook worden ingrediëntenboxen en maaltijdservices aan huis steeds populairder. Maaltijdbezorger Uitgekookt herkent de behoefte van Nederlanders om het weekmenu vooraf te plannen. Johan van Marle, directeur bij Uitgekookt: “Maandag is veruit de meest favoriete dag om maaltijden te laten bezorgen. Veel mensen vinden het fijn om de week te beginnen met een gevulde koelkast vol gezonde maaltijden.”