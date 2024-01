Onderzoek: ochtendmensen gelukkiger en optimistischer dan avondmensen

Laatst geüpdatet op januari 15, 2024 by Redactie

Een kwart van de Nederlanders is een ochtendmens – zij zijn gelukkiger en optimistischer dan avondmensen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ipsos uitvoerde in opdracht van Campina. In het onderzoek werd ook gekeken naar wat een ochtend succesvol maakt. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat wanneer ze een goede ochtend hebben, ze de hele dag positiever ervaren. Aspecten die bijdragen aan een succesvolle ochtend zijn bijvoorbeeld een goed ontbijt, geen haast hebben en een vast ritme. Ook laat het onderzoek zien welke factoren de ochtend negatief kunnen beïnvloeden, zoals stress. Een derde van de Nederlanders geeft aan verandering aan te willen brengen in de ochtend.

Ochtendmensen

Ochtendmensen voelen zich gelukkiger en gezonder, en sporten ook nog eens vaker. Ze ontbijten vaker dan de driekwart van de Nederlanders die zichzelf niet als ochtendmens ziet. Ochtendmensen zijn druk in de weer in de ochtend: zo doen ze huishoudelijke taken, sporten ze of praten ze met een partner, familielid of huisgenoot. Avondmensen zijn minder uitgerust na het ontwaken dan ochtendmensen, ervaren vaker een ochtendhumeur, zijn vaker traag en moeten vaker haasten. Avondmensen zijn minder positief over hun doordeweekse ochtenden dan ochtendmensen en willen vaker hun ochtendroutine veranderen, waaronder vaker (gezond) ontbijten.

Wil om te veranderen

De Nederlanders die iets willen veranderen aan hun doordeweekse ochtend (ruim een derde van alle respondenten), willen dit bereiken door (meer) tijd vrij te maken voor ontbijt, vaker en gezonder te ontbijten, minder op hun telefoon te zitten, een ander slaapritme te creëren en eerder op te staan. De wil is er, maar ingesleten gewoontes – zoals snoozen – maken het moeilijk de ochtendroutine te veranderen. De helft van de Nederlanders die wel eens een wekker zet geeft aan wel eens te snoozen en dat doen we gemiddeld zeventien minuten.

Ingrediënten voor succesvolle ochtend

Een vermoeid gevoel, stress en slechte weersomstandigheden kunnen zorgen voor een slechte ochtend. Wat zorgt er nou voor dat je een ochtend als positief ervaart? Ingrediënten die voor de respondenten bijdragen aan een succesvolle ochtend zijn: een kop koffie (53%), een goed ontbijt (52%), geen haast hebben (48%), vast ritme (46%), geen stress hebben (34%), uitgerust gevoel (34%) en tijd voor jezelf, ontspanning en hobby’s (26%). Deze ingrediënten zorgen voor meer rust, structuur en een positieve stemming.