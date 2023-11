Onderzoek online daten: ga voor authenticiteit en vermijd filters

Laatst geüpdatet op november 23, 2023 by Redactie

December, januari en februari staan traditioneel bekend als dé piekperiode voor datingapps. Datingservice Lexa deed onderzoek naar do’s en don’ts tijdens het daten, zodat singles goed voorbereid aan deze drukke date periode kunnen beginnen. Uit het onderzoek blijkt dat je vooral hoge ogen scoort als je de ‘echte jij’ laat zien. Eerlijkheid staat bij online daters hoog in het vaandel. En overbewerkte foto’s (43%), groepsfotos (41%) en filters (35%) staan bovenaan op het lijstje van grootste afknappers. Mannen gaan voor authenticiteit en zien liever geen overbewerkte foto’s, ook het gebruik van filters mogen toekomstige dates achterwege laten. Aan de andere kant kijken de vrouwen vooral naar originaliteit, de visfoto of foto’s met ontbloot bovenlijf staan niet in het rijtje favorieten. Online daters zien graag de ware jij, dus wat dan wel? Wees vooral jezelf op de foto en plaats foto’s waar je alleen op staat, maar ook terwijl je bezig bent met een leuke activiteit. Ze willen de echte jij ontmoeten, dus het is goed om te laten zien dat jij volledig jezelf bent.

Wachten op de vonk is oké

Zodra we eraan toe zijn elkaar te ontmoeten, hebben we geen torenhoge verwachtingen. De vonk hoeft niet meteen over te springen, 80% vindt het prima als dat later gebeurt en stopt dus niet gelijk met daten. Geef het dus de tijd. Je bent op je best als je bent wie je bent. Passen jullie bij elkaar? Dan volgt de vonk vanzelf.

Matthew Taghioff, Marketing Manager bij Lexa:

“Daten draait vooral om eerlijkheid en echtheid. Bij Lexa bieden we singles de tools en mogelijkheden om zichzelf te uiten en te laten zien wie ze echt zijn. Laten zien we je bent, van buiten en van binnen, is de perfecte start van een echt liefdesverhaal. Dus, singles, bereid je voor om je ware zelf te laten zien en waardevolle connecties te maken tijdens peak season.”