Onderzoek: te weinig aandacht voor psychologische problemen op de werkvloer 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het kersverse jaar is ingeluid en het is tijd om je goede voornemens te beginnen, ook op de werkvloer. Heb jij jezelf voorgenomen om vaker voor jezelf op te komen of het teamgevoel te versterken? Holaspirit heeft onderzoek gedaan naar de status quo op de werkvloer. Een positief geluid: maar liefst 82 procent van de Nederlanders voelt zich betrokken bij hun werk. Toch zijn er nog wel wat verbeterpunten. Juliette Laoul, HR-directeur bij Holaspirit deelt drie belangrijke voorbeelden.

1. Stigma op de werkvloer

Betrokkenheid op de werkvloer kan versterkt worden wanneer medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Hier kan het nog wel eens aan ontbreken. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) vindt dat er te weinig wordt gesproken over psychologische problemen op de werkvloer. Hoewel er de afgelopen jaren meer aandacht is voor het thema mentale gezondheid, blijft dit een gevoelig en vooral persoonlijk onderwerp. Anonieme enquêtes kunnen hierbij behulpzaam zijn. Op deze manier kunnen medewerkers ‘naamloos’ hun meningen en gevoelens delen.

2. Kliekjes vormen

Meer dan driekwart van de Nederlanders (77%) voelt zich niet buitengesloten op de werkvloer. Toch voelt bijna een op de vier (23%) zich wel eens in de kou gezet. Met name jongeren tussen de 18 en 34 jaar oud (28%) ervaren vaker dit gevoel van uitsluiting dan hun 55-plus collega’s (17%). Ondanks dat sociale veiligheid soms voelt als een vaag begrip moet de werkvloer een plek zijn waar medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf te zijn en hun kwaliteiten in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door periodiek informele rondetafelgesprekken te organiseren, waarin teamleden vrijuit kunnen praten.

3. Wie is de baas?

Wie dacht dat Nederlanders tegen autoriteit op de werkvloer zijn, heeft het mis. Want wat blijkt? Ondanks het stereotype beeld blijkt dat een aanzienlijk deel tevreden is met de bestaande rangorde op het werk. Zo geeft 69 procent van de Nederlanders aan dat ze niet belemmerd worden in hun persoonlijke groei door de bestaande hiërarchie. Dit suggereert een werkwijze waarbij er ruimte is voor leiderschap, terwijl er tegelijkertijd ook speling blijft voor eigen ideeën en meningen.



Hoewel Nederlanders zich wel eens buitengesloten voelen is het geruststellend dat 87 procent bereid is om op te komen voor zichzelf of hun collega’s op de werkvloer.

“Nieuw jaar, nieuwe kansen! Dit is het perfecte moment om onze goede voornemens om te zetten in actie. Laten we bewust kijken naar manieren waarop we de werkomgeving kunnen verbeteren en streven naar een plek waar we niet alleen werken, maar ook gedijen. Het is hierbij van groot belang om eigenheid en open communicatie te omarmen. Dit kan door 2024 te starten met een rondetafelgesprek waarbij alle teamleden een professioneel doel delen. Op deze manier creëer je een gevoel van verbondenheid”, aldus Juliette Laoul.