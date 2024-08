Onderzoek telefoongebruik Nederlanders: twee op de drie wil altijd bereikbaar zijn

Laatst geüpdatet op augustus 26, 2024 by Redactie

Het maakt bijna niet meer uit hoe oud je bent, smartphones nemen steeds meer van onze tijd in beslag. Dagelijks bereikbaar zijn is iets wat maar liefst 76% van de Nederlanders belangrijk vindt. Maar hoe gaan we om met iemand die tijdens een gesprek constant op zijn of haar smartphone kijkt? Greetz zocht het uit!



Uit onderzoek van Greetz blijkt dat 91% van de Nederlanders het vervelend vindt wanneer iemand tijdens een gesprek constant op zijn of haar smartphone kijkt. Hier wordt alleen op verschillende manieren op gereageerd. 52% stoort zich aan dit feit en zegt er dan ook meteen iets van. Maar een kleinere groep Nederlanders (17%) spreekt de irritatie niet meteen uit en wacht op een geschikter moment om er iets van te zeggen. Ook is 14% geneigd om zelf de smartphone erbij te pakken wanneer zijn/haar gesprekspartner dit doet.

Drang om altijd bereikbaar te zijn

Sinds de komst van de smartphone is het dagelijks gebruik steeds sneller gegroeid. De gemiddelde schermtijd van Nederlanders is 2 uur en 20 minuten per dag. Het is dan ook niet gek dat 76% van de Nederlanders het belangrijk vindt om altijd bereikbaar te zijn. Ongeveer de helft van de respondenten vindt het zelfs belangrijk om snel te reageren op berichten die ze binnenkrijgen. Iemand een paar uur laten wachten op reactie? Dat zal de helft van de Nederlanders niet zo snel doen. Een aantal respondenten geeft aan dat een smartphone het contact met dierbaren positief bevordert. Zo heeft 35% meer contact met vrienden en familie sinds het gebruik van de smartphone.

Gezonde balans

Een gezonde balans tussen werk en privé is belangrijk. Maar laten we niet vergeten dat het ook belangrijk is om een gezonde balans te vinden tussen smartphonegebruik en persoonlijke interactie. Zo’n 46% van de respondenten vindt een gezonde balans hiertussen van belang. Voor 7% is dit absoluut niet het geval. Dit percentage van de respondenten zegt dat het ondenkbaar is om zonder smartphone door het leven te gaan.