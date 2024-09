Onderzoek Tinder: mannen en vrouwen willen hetzelfde op het gebied van daten maar weten dat niet

Laatst geüpdatet op september 12, 2024 by Redactie

Ondanks het geloof dat mannen en vrouwen totaal verschillende dingen zoeken in daten (iets met Mars en Venus?) onthult nieuw onderzoek van Tinder dat ze veel meer gemeen hebben dan gedacht. Deze misvatting, de ‘vooroordelenepidemie’, is de meest recente datingtrend die echte connecties belemmert en onnodige datingfrustraties versterkt.



Tijdens de pandemie werden traditionele ontmoetingsplekken zoals concerten en bioscopen onbereikbaar, waardoor jonge singles het gevoel kregen iets te missen van het echte leven. Nu, in het post-pandemische tijdperk, gaan deze frustraties verder dan sociale netwerken en schermmoeheid. Singles zijn steeds bewuster en gevoeliger geworden in de manier waarop ze nieuwe relaties aangaan. Het ‘Green Flags’ -onderzoek van Tinder geeft de nieuwste inzichten in daten anno 2024 en ontkracht een aantal bekende datingmythes:

1. Gedeelde wens voor serieuze relaties: de ontmaskering van de ‘One-Night Stand’ mythe

De intenties van mannen en vrouwen liggen veel dichter bij elkaar dan we denken. 53% van de mannen op Tinder zoekt een serieuze relatie, terwijl dit percentage bij vrouwen 68% is. De misvatting dat mannen alleen maar op zoek zijn naar one-night stands kunnen we vergeten.

2. Perceptie versus werkelijkheid: de valkuil van vooringenomen ideeën

De ondervraagde mannen en vrouwen gaven aan vaak te snel conclusies te trekken over de intenties van de ander, en vervolgens vooringenomen gedachten te vormen op basis van deze aannames. 65% van de vrouwen dacht dat mannen op Tinder alleen maar uit waren op meer veroveringen. Maar slechts 29% van de mannen bevestigde deze intentie, wat aantoont dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de perceptie van vrouwen en de werkelijkheid bij mannen.

3. Hoffelijkheid in 2024: focus op respect en aandacht

De ondervraagde vrouwen waarderen nog steeds hoffelijkheid van de man, maar zien dit niet als de belangrijkste ‘Green flag’. Het lijkt erop dat de betekenis van hoffelijkheid is veranderd. Hoffelijkheid anno 2024 draait om respect, aandachtig luisteren en oprechte interesse in de ander. Voorbeelden van hoffelijkheid in 2024 zijn ervoor zorgen dat je date veilig thuiskomt (59%), je telefoon wegleggen tijdens de date (55%) en oprechte complimenten geven (50%).

4. Feminisme, een grijs gebied en een kloof die overbrugd moet worden

Hoe korter we terug in de tijd gaan, hoe onafhankelijker de datende vrouw is. Maar wat is feminisme in 2024 tijdens het daten en hoe gaan de mannen hiermee om? Hoewel 74% van de mannen openstaat voor een relatie met een vrouw die meer verdient, identificeert slechts 37% zichzelf als feminist. Dit staat in contrast met 50% van de vrouwen die een partner zoeken met feministische waarden. Dus werk aan de winkel mannen!

