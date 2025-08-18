Onderzoek toont aan: driekwart van de ouders ziet wandelen als dé manier om schermtijd kinderen te beperken

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2025 by Redactie

Hoewel de aandacht rondom wandelen met kinderen vaak uitgaat naar routes en praktische tips, laat recent onderzoek van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en a.s.r. onder ruim 400 ouders en verzorgers zien wat samen wandelen écht oplevert. Het zorgt niet alleen voor extra beweging, maar vooral ook voor waardevolle momenten van verbinding tussen ouder en kind en minder schermtijd. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 96% van de ouders en verzorgers ervaart dat zij en hun kind tijdens het wandelen nauwelijks gebruikmaken van hun telefoon. Driekwart is het hier zelfs volledig mee eens. Wandelen helpt gezinnen bewust afstand te nemen van schermen en creëert ruimte voor echt contact. Die rust, zonder afleiding, vormt de basis voor de waardevolle gesprekken die onderweg ontstaan. Zo zegt 88% van de ouders dat er tijdens het wandelen gesprekken ontstaan die thuis vaak niet vanzelf op gang komen. Daarnaast vindt 81% het makkelijker om in gesprek te raken met hun kind tijdens een wandeling. “Tijdens het wandelen komen de échte verhalen los,” aldus een van de ondervraagde ouders. Een ander vertelt: “Elke avond loop ik een rondje met mijn dochter van 13, en dan komen alle gesprekken. Ze kan dan haar hoofd leegmaken.”



Voor bijna alle ondervraagden (98%) is wandelen veel meer dan alleen bewegen. Zij ervaren dat ze tijdens het wandelen bewuster met het gezin bezig zijn. “Tijdens een lange bergwandeling afgelopen zomer gebeurde er iets bijzonders,” vertelde een ouder. “We raakten als gezin in gesprek, en opeens vertelde mijn zoon over zijn droom om ooit een berghut te beginnen.” Daarmee is wandelen niet alleen een gezonde, maar vooral ook een verbindende activiteit voor het hele gezin. “Wandelen heeft natuurlijk veel gezondheidsvoordelen, maar uit het onderzoek blijkt dat samen wandelen ook helpt om écht in contact te zijn met elkaar,” zegt Hella de Weger, brand & marketing communications director bij a.s.r. “Dat is precies waarom wij de Avond4daagse sponsoren en via de Vitality-app wandelen stimuleren. Daarmee ondersteunen we gezinnen en maken we wandelen leuk en toegankelijk.”



a.s.r. werkt langdurig samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) om mensen aan te moedigen vaker de wandelschoenen aan te trekken en zo gezonder en vitaler te leven. “Al wandelend kunnen kinderen zichzelf en de wereld ontdekken. Wandelen geeft kinderen de kans om tot rust te komen en ouders om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Zo ontstaat er vanzelf ruimte voor echte gesprekken,” aldus Gijs Janssen, directeur-bestuurder van KWbN.“



Om gezinnen de voordelen van samen wandelen te laten ervaren, bundelen a.s.r. en KWbN hun krachten. Via digitale wandelchallenges, beloningsapps en inspirerende wandelroutes – onder andere beschikbaar via de a.s.r. Vitality-app en het platform Wandel.nl – worden ouders en kinderen gestimuleerd om samen op pad te gaan. Speciaal voor de zomervakantie is Fiero’s Zomerchallenge gelanceerd. Ouders en kinderen worden uitgedaagd om zes keer een wandeling te maken. Via de Wandel.nl-app kunnen deelnemers zich aanmelden, digitale badges verdienen en een gratis zomerdiploma downloaden als beloning.