Onderzoek toont aan: windhonden, dalmatiërs en bulldogs zijn het stoutst

Voor veel baasjes is het een bekend verhaal: je doet even boodschappen en bij terugkomst ligt er een uitgekauwde schoen of sok op de vloer, naast een zéér onschuldig kijkende hond die écht niet de dader is. Deze dierendag zocht thuisbeveiligingsbedrijf Ring uit welke hondenrassen het ondeugendst zijn als hun baasje van huis is. En wat blijkt: windhonden, dalmatiërs en bulldogs zijn het stoutst, op de voet gevolgd door beagles, siberische husky’s en cavapoos. Ook benieuwd wat jouw mormel doet als de kat van huis is? ‘Huisdierenfluisteraar’ Floris Göbel geeft tekst en uitleg.

Hondsbrutaal het keukenkastje in

Ring deed het onderzoek onder 2.000 hondenbaasjes en daaruit bleek dat meer dan de helft (52%) van hen chaos probeert te voorkomen door hun hond een speeltje te geven voordat ze naar buiten gaan. Ondanks dat, leven die hondsbrutale lieverds zich toch vaak uit op onze sokken, schoenen en andere kledingstukken (48%) en op eten wat we toch echt in kastjes of tassen verborgen hadden (38%).

Lees ook: Hoe je de tijd van je hond alleen kunt minimaliseren

Oogje in het zeil

Het is niet gek dat bijna tweederde van de hondenbezitters (63%) zich afvraagt wat hun lieve mormels uitspoken terwijl ze weg zijn. De meerderheid (70%) geeft aan dat ze meer op hun gemak zouden zijn als ze zouden kunnen controleren of het thuis allemaal een beetje rustig blijft. En dat kan, met het gebruik van binnencamera’s, bijvoorbeeld met de Ring Stick Up Cam Plug-in met bijbehorende Pan-Tilt Mount, een op afstand bedienbare standaard. Daarmee kun je via de app van Ring een oogje in het zeil houden. Als Bello dan toch het boevenpad op gaat kun je direct ingrijpen, want dankzij de ingebouwde luidspreker wijs je hem met z’n snoet weer in de juiste richting, waar je ook bent. Zomaar een lief woordje toespreken vanuit de supermarkt mag ook natuurlijk!

Top 10 ondeugendste hondenrassen

Windhond

Dalmatiër

Bulldog

Beagle

Siberische husky

Cavapoo

Pomeriaan

Teckel

Golden retriever

Staffordshire Bull Terrier

Top 10 stoutste hondenstreken

Kauwen op sokken, kleding of schoenen (48%)

Binnen plassen of poepen (41%)

Eten stelen, bijvoorbeeld van het aanrechtblad of uit een handtas (38%)

Papier verscheuren, zoals brieven, folders, documenten (35%)

Ergens op springen waar ze niet mogen komen, zoals de bank, het bed of zelfs de tafel (35%)

Krabben aan meubels (31%)

Spullen ergens van af gooien (23%)

Toiletrol afrollen (18%)

Schade door de ‘zoomies’ (17%)

Kauwen op afstandsbediening (16%)

Lees ook: Zo voelt je hond zich veilig als hij alleen thuis is

Hondenfluisteraar to the rescue!

Ring vroeg dierenvriend Floris Göbel naar het gedrag van onze huisdieren als we er zelf even niet zijn. Floris, zelf het baasje van allerlei huisdieren waaronder zelfs een slang, is bekend van zijn TikTok & Instagram-filmpjes over verschillende soorten dieren. Ook is hij presentator bij DierenpraatTV en werkt hij als dierenhulpverlener. Als er iemand weet wat (huis)dieren doen als jij even niet oplet, is het Floris wel:



“Wist je al dat wat je vroeger zag bij ‘Tom&Jerry’, wanneer de kat er niet is, echt gebeurt? De muizen maken er een feestje van. Als je zelf een kat hebt, heb je vast wel eens een ongewenst cadeautje naast je bed gevonden. Katten jagen op muizen, dat is natuurlijk geen geheim. Maar nu hebben de muizen een geweldig reukvermogen ontwikkeld waarmee ze de katten van ver ruiken, zo hebben ze dus ook direct door wanneer de kat van huis is. De kruimels op tafel zijn dan van hen, en voor je het weet dansen ze de polonaise op je tafel. Daar komt het spreekwoord dus vandaan!”

“Geen slapende honden wakker maken: een hond slaapt gemiddeld 13 uur per dag. En katten zelfs 15 uur per dag. Jonkies kunnen beiden zelfs de 20 uur aantikken. Genoeg tijd dus voor jou voor wat me-time tussendoor.”



“Wanneer jij weg bent zal je hond zeker even een uiltje knappen, maar op een gegeven moment raakt hij verveeld. Hij kent de regels in huis dondersgoed, maar nu de baas weg is… Waarom niet even ravotten? Grote kans dat hij precies gaat doen waarvan hij weet dat het niet mag van jou: op voorwerpen springen, neuzen naar snacks in de voorraadkast of erger… neuzen naar snacks in de kattenbak! Goed moment dus om een oogje in het zeil te houden.”



“Honden zijn groepsdieren en zijn van nature niet gewend om alleen te zijn. Het is dus niet zo gek als je hond tekenen van verlatingsangst vertoont wanneer jij weg bent. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt en bel je dan 6x degene die je mist, maar met die onhandige poten op de huistelefoon wordt dat voor je hond lastig. Het alternatief: knagen aan het bankstel, de tafel of jouw kleding.”

“Wanneer jij niet thuis bent, zal je kat waarschijnlijk even een ronde door het huis lopen om te checken of je echt niet ergens verstopt zit. Katten zijn namelijk extreem nieuwsgierig. Die ronde zal hij nog wel eens vaker herhalen. In de tussentijd? Slapen, wat yoga-oefeningen doen om er voor te zorgen dat hun ledematen niet gaan slapen, lekker uit het raam staren of… kattenkwaad uithalen.”



“Over kattenkwaad gesproken, katten domineren het internet met geinige video’s. Katten halen de raarste capriolen uit en dat zorgt vaak voor leuk beeldmateriaal. De geliefde kattenvideo’s zijn dan ook één van de meest gezochte dingen op het internet. Ze springen van de ene kast naar de andere, kruipen door een toiletrol, racen naar boven in de gordijnen of breakdancen op het aquarium, je kunt het zo gek nog niet bedenken wat die allemaal doen als jij er niet bent..”