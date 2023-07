Onderzoek van datingapp Lexa ontkracht vooroordelen van online daten

Laatst geüpdatet op juli 7, 2023 by Redactie

Je bent single en wil je inschrijven op een datingapp, maar denkt: “pff die foto’s voelen nooit écht, gesprekken zijn oppervlakkig en potentiële dates willen enkel maar een one-night stand”. Dit zijn veel genoemde vooroordelen bij online daten. Maar uit recent onderzoek van datingservice Lexa blijken deze zorgen vet onnodig te zijn, de grote meerderheid van de Nederlandse singles (77%) gelooft namelijk in oprechte, romantische ontmoetingen via online daten. Lexa ontkracht samen met Nederlandse single een van de drie grootste, vastgeroeste vooroordelen.

Stelling 1: “Matchen draait om je looks”

We horen het vaak genoeg: “Daten via datingapps draait enkel en alleen maar om hoe je eruitziet”. Enkel je uiterlijk zou tellen. Hoewel foto’s een belangrijk onderdeel van online daten blijven, zijn ze niet noodzakelijk de doorslaggevende factor. Nederlandse singles zijn eerder op zoek naar iemand die compatibel is, want bijna 2 op de 5 singles geven aan dat ze zich op datingapps inschrijven om mensen te leren kennen die overeenstemmen met hun criteria en verwachtingen. Een goed ingevuld profiel is dus belangrijk en een originele profielomschrijving des te meer, want onze singles worden hierdoor graag verrast (36%). Heb je een goede openingszin (29%) en voer je een vlot, interactief gesprek online? Dan staan de Nederlandse singles (32%) te popelen om op date te gaan. Kortom, foto’s zijn duidelijk niet alles.

Stelling 2: “Dating profielen staan vol leugens”

Bij het inrichten van ons datingprofiel hebben we zelf de touwtjes in handen. We bepalen zelf welke aspecten we willen uitlichten of zelfs aandikken. Niet gek, want we willen allemaal leuk gevonden worden. Echter blijkt uit onderzoek van Lexa dat dé manier om liefde te vinden authentiek blijven is. Zo is jezelf durven zijn en jezelf durven uiten zonder je druk te maken over wat anderen van je denken voor bijna de helft van de singles belangrijk (43%). Meer dan een kwart vindt ook dat in het moment leven (31%) en controle opgeven om je te laten verrassen (27%) zorgt voor oprechte connecties. Ook je kwetsbaar opstellen, je eigen imperfecties accepteren en durven laten zien waar je trots op bent, komen in de lijst voor. Er is dus geen reden om je anders voor te doen.

Stelling 3: “Geen romantiek op datingapps”

Online daten wordt vaker gezien als een leuke maar ook ingewikkelde wereld, want hoe kom je nou toch die ene leukerd tegen? In een tijd waar 7 op de 10 Nederlandse singles een datingwebsite of app gebruiken, vindt 85% van de singles romantiek nog steeds enorm belangrijk in een relatie. De Nederlandse singles geloven dan ook dat datingapps dé plek kunnen zijn voor spontane, romantische ontmoetingen. Online daten is makkelijker dan daten in real life, want je kan op elk moment van de dag leuke mensen ontmoeten (36%). De functies in de app zouden volgens een kwart van onze singles ook helpen om meer onverwachte gesprekken te voeren (25%). Bovendien kan je ook mensen leren kennen die je in ‘het échte leven’ misschien niet zou ontmoeten (31%). Online daten laat volgens onderzoek dus ook de mysterieuze magie van daten toe.



De meerderheid van de Nederlandse singles (77%) is er dus van overtuigd dat een romantische ontmoeting via een datingapp mogelijk is, wat laat zien dat online daten en romantiek nog altijd hand in hand gaan. Singles zijn dan vooral op zoek naar een leuke, authentieke match. Datingapp Lexa helpt singles een handje om elkaar zo persoonlijk en authentiek mogelijk te ontmoeten met onder andere features als de Lexa Voice en de Live Chat Events. Gebruik deze spontane features en wees je leuke zelf, dan komt er vanzelf een magische ontmoeting.