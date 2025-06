Onderzoek: Waarin 50+ mannen en vrouwen van elkaar verschillen

Laatst geüpdatet op juni 10, 2025 by Redactie

De Nederlandse 50+ generatie staat midden in het leven. Ze voelen zich gemiddeld jonger dan ze zijn, zijn sociaal actief en geven betekenis aan relaties, vriendschappen en seksualiteit op een manier die past bij deze levensfase. Ondanks het feit dat mannen en vrouwen veel delen met elkaar zijn er ook opmerkelijke verschillen blijkt uit de Witt-studie ‘Hoe de 50+ generatie in Nederland leeft en liefheeft’ dat is uitgevoerd door het Rheingold Instituut in opdracht van modemerk Witt.

Vrouwen voelen zich jonger en stellen ‘oud zijn’ langer uit

Vrouwen van 50 tot 70 jaar voelen zich gemiddeld jonger dan mannen (50,5 versus 52,2 jaar). Ook vinden zij dat je pas echt oud bent bij 70,4 jaar, waar mannen die grens al bij 66,2 jaar leggen. Tegelijkertijd hechten vrouwen meer waarde aan vitaliteit: 61% van de vrouwen (tegenover 53% van de mannen) vindt dat je pas oud bent als ziekte of mobiliteitsbeperkingen je dagelijkse routines beïnvloeden.

Sociale betrokkenheid: vrouwen actiever en hechter verbonden

Vrouwen hebben vaker langdurige vriendschappen zoals nog uit hun jeugd of school (62% vs. 53%). Een vrouwelijke deelneemster (55 jaar) zei daarover: “De vrienden die ik 32 jaar geleden had, heb ik nog steeds.” Ook spelen vrouwen liever gezelschapsspellen (70% vs. 63%) en hebben vaker dan mannen (61% vs. 48%) individuele contacten of kennissen met wie ze speciale activiteiten doen. Ook communiceren vrouwen intensiever via berichtenapps met hun sociale kring (71% vs. 53%).

Relaties en liefde: vrouwen zelfstandiger, mannen avontuurlijker

Opvallend is dat vrouwen vaker tevreden zijn over hun relatie (75% vs. 65%) en als single ook minder vaak op zoek zijn naar een nieuwe liefde (54% van de single vrouwen wil geen relatie, tegenover 37% van de single mannen). Een van de single vrouwen (58 jaar): “Die beste vriend is eigenlijk waardevoller, denk ik, dan die partner.” Mannen zoeken vaker een jongere partner (55% vs. 30%) en staan vaker open voor een puur seksuele relatie (33% vs. 7%).



Een van de mannelijke single deelnemers (61 jaar): “Als je wat ouder bent en single, dan is het ook minder makkelijk om een leuke partner te vinden. Je stapt als je 61 bent niet gauw een discotheek meer in.”

Seksualiteit: verschil in ervaring, behoefte én openheid

Mannen zijn seksueel actiever: 32% van hen heeft meerdere keren per maand seks, bij vrouwen is dat 22%. Ook wensen mannen vaker meer seksuele activiteit (39% vs. 25%). Masturbatie als beleving van seksuele activiteit wordt twee keer zo vaak genoemd door mannen (45%) als door vrouwen (26%). Bovendien staan mannen vaker open voor nieuwe seksuele praktijken (52% vs. 35%).

Een leven vol activiteit – maar anders ingevuld

Vrouwen koken, bakken en trekken vaker de natuur in dan mannen. De verschillen zijn vooral aanzienlijk bij koken/bakken (93% van de vrouwen vs. 82% van de mannen), wat vrouwen vaker (71%) alleen doen dan mannen (52%). Mannen geven vaker de voorkeur aan sporten (65% vs. 58%).



Een 66-jarige mannelijke deelnemer over sporten en ouder worden: “Kijk, ik ben van plan om honderd te worden en daar probeer ik ook naar te leven, gewoon een paar keer per week naar de sportschool, voorzichtig leven, maar wel genieten.”



Marloes van Kooten, Chief Product Officer van Witt over deze verschillen: “Waar vrouwen zelfstandigheid en verbondenheid combineren, zoeken mannen vaker avontuur en lichamelijk contact. Deze verschillen bieden waardevolle inzichten voor iedereen die wil aansluiten bij de belevingswereld van deze groeiende generatie.”