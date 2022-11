Onderzoek: zo vaak maakt Nederland het toilet schoon

Laatst geüpdatet op november 8, 2022 by Redactie

Nederlanders maken graag de wc schoon, maar het vervangen van de toiletborstel blijft achter. 41% van de Nederlanders pakt meerdere keren per week het sopje erbij om de wc te boenen. Dat terwijl de toiletborstel door ruim een kwart (26%) minder dan één keer per jaar wordt vervangen. Dit komt naar voren uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Saniweb onder meer dan 1.500 respondenten.



Charo Charmaine Chaveli Walop, beter bekend als ‘De Rotterdamse Poetsqueen’ deelt dagelijks schoonmaaktips op TikTok met haar bijna 200.000 volgers. Walop vindt de onderzoeksresultaten positief: “Meerdere keren per week je wc schoonmaken is prima. Zelf maak ik elke dag mijn toilet schoon. Elke dag even een doekie en dan één of twee keer per week een grote schoonmaak met een soppie”, zegt de Poetsqueen in plat Rotterdams. “Mensen denken vaak dat schoonmaken moeilijk en veel werk is. Dat is niet zo. Je moet het alleen even onder de knie hebben en het juiste materiaal hebben. Ik geef snelle tippies en makkelijke tippies. Als het makkelijker wordt vinden mensen het vaak ook leuker.”



Uit het onderzoek blijkt ook dat de badkamer iets minder vaak wordt meegenomen in de schoonmaak. 43% maakt de badkamer eens per week schoon, 19% een aantal keren in de maand. 14% van de Nederlanders maakt slechts één keer per maand de badkamer schoon.

Toiletborstel vervangen blijft achter

Het vervangen van de toiletborstel? Dit blijft bij veel Nederlanders achterwege. Meer dan een kwart (26%) doet dit minder dan één keer per jaar. Eén op de tien geeft zelfs aan dit nooit te doen. De Poetsqueen heeft een suggestie. “Zelf heb ik een siliconen toiletborstel die je makkelijk schoon kunt maken. Maar voor de mensen met een ‘normale’ toiletborstel: zodra hij gaat verkleuren is het tijd voor een nieuwe.”

Doucheputje geen favoriet

Ook het schoonmaken van het doucheputje gebeurt weinig bij veel respondenten. Eén op de vijf doet dit maar eens per maand. 15% doet dit wel meerdere keren per week. “Dat vind ik ook het meest irritante klusje in huis. Ik heb geluk: mijn vent doet het altijd”, vervolgt de Poetsqueen, die nog wel een tip heeft. “Bij het schoonmaken van het doucheputje raad ik aan om elke keer na het douchen de haren eruit te halen. Dat kost je nog geen minuut werk. En dan één keer per week een grote schoonmaakbeurt van de douche.”

Op bezoek bij anderen

Waar Charo online honderden schoonmaaktips heeft gedeeld, let ze op visite niet op hoe schoon andermans huis is. “Als ik ergens binnenkom hoor ik vaak ‘let maar niet op de rotzooi’. Maar heel eerlijk: dat interesseert mij helemaal niet. Ik ben niet iemand die gaat zeggen bij bijvoorbeeld familie of een vriendin ‘wat een teringzooi is het hier’. Iedereen heeft zijn eigen huis en als jij blij bent met je eigen huishouden dan is dat prima. Mensen oordelen snel en kijken niet naar de omstandigheden eromheen. Er zit vaak meer achter dan alleen het niet schoonmaken van het huis.”