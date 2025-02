One Sheet Pan: Alle ingrediënten op een bakplaat

Laatst geüpdatet op februari 14, 2025 by Redactie

Na een lange werkdag hebben veel mensen geen zin meer om uitgebreid te koken. “One-sheet pan dishes” zijn snel en gemakkelijk te bereiden, waarbij alle ingrediënten op één bakplaat worden bereid. Vergelijkbaar met “one-pot pasta” – pasta en saus uit één pan – is het idee achter de trend om een ​​maaltijd te koken met zo min mogelijk moeite en keukengerei. Het principe is eenvoudig: snijd alle ingrediënten en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Omdat er geen voorkoken of bakken nodig is, bespaar je tijd en is er achteraf minder ‘chaos’ in de keuken. Na 30 tot 40 minuten in de oven zijn veel gerechten klaar.

Veel soorten groenten

Vrijwel alle soorten groente zijn geschikt, of het nu zoete aardappel, broccoli, groene asperges, maïskolven, spruitjes, rode bieten, paprika’s of pompoen zijn. Hoe kleurrijker het aanbod, hoe gevarieerder en gezonder het eten. Peulvruchten zoals kikkererwten vullen je lichaam en leveren waardevolle eiwitten. Groenten die langer moeten koken, zoals aardappelen en wortelen, gaan eerder de oven in dan cherrytomaatjes of courgette. De kooktijd kan worden verkort door de groenten in dunne plakjes of reepjes te snijden. De stukken mogen niet op elkaar liggen, zodat de geroosterde aroma’s zich ontwikkelen en ze lekker knapperig worden.

Met vlees of veganistisch

Afhankelijk van het recept worden de groenten aangevuld met gevogelte, vis en zeevruchten, tofu of seitan. Mango, physalis, dadels en vijgen zorgen voor fruitige tonen. Alle ingrediënten worden met olie besprenkeld of gemarineerd om te voorkomen dat ze verbranden of uitdrogen. Voeg kruiden toe zoals tijm, rozemarijn of knoflook en garneer met walnoten of geraspte Parmezaanse kaas. Na het koken kun je verse kruiden toevoegen, zoals munt en basilicum. Platbrood en een heerlijke yoghurtdip, kruidenkwark of hummus maken dit ovengerecht perfect. Afhankelijk van je voorkeur kun je ook genieten van bijgerechten zoals gnocchi, rijst of couscous.



One sheet pan gerechten zijn bijzonder geschikt om restjes op te maken. Met seizoensgroenten en verschillende kruiden ontstaan ​​steeds weer nieuwe heerlijke combinaties.