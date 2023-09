Online bedrijf starten? Hét stappenplan naar jouw succesverhaal!

Laatst geüpdatet op september 4, 2023 by Redactie

Het mooie aan het internet is dat een online bedrijf starten nog nooit zo makkelijk was. Een bedrijfspand, personeel en showroom zijn niet meer nodig. Een webshop maken kun je helemaal zelf, mits je een beetje handig bent met IT natuurlijk. Maar je bent niet de eerste die dit idee heeft gehad, de concurrentie op dit gebied is tegenwoordig vrij groot. Hoe jij ervoor zorgt dat je nét even anders bent dan de concurrentie en hoe jouw online bedrijf een hit wordt? Lees snel verder!

1. Ontwikkeling bedrijfsidee

Begin niet lukraak met het bouwen van een website en/of webshop, maar ga eerst goed na wat je concept wordt. Niet alleen het product zelf, maar ook de boodschap en het gevoel wat je over wilt brengen. Een fysieke brainstorm in je eentje of -nog beter- met mensen die jou goed kennen, kan hier ontzettend behulpzaam in zijn. Gebruik een moodboard en combineer dit met handige zelfklevende memoblaadjes, ook in het digitale tijdperk is deze klassieker niet te evenaren. Dit hoeft geen kwestie van een uurtje te zijn, en dat alles dan rond is. Neem de tijd, slaap er een nachtje over en wijzig het plan weer. Liever een goed doordacht bedrijfsidee aan de voorkant, dan een clichématig product. Want naast echt een webshop openen, kun je ook een dienst gaan aanbieden zoals juridische bijstand via een onlinekanaal. Kortom; food for thought.

2. De technische kant

Wanneer eenmaal je bedrijfsconcept staat, dan is het slim om zo snel mogelijk de technische kant in werking te zetten. Dit is een combinatie van een creatief proces en een technische kant zoals het regelen van de webhosting. Ook hier geldt weer dat een brainstorm met zelfklevende blaadjes enorm kan helpen. Een goede bedrijfsnaam moet namelijk bedacht worden. Maar laat dit wel een naam zijn die aansluit op de domeinnaam en leuk op je visitekaartje staat. Die domeinnaam wordt namelijk erg belangrijk voor je vindbaarheid. Dus wanneer ‘leukeketting.com’ niet meer beschikbaar is, zoek dan verder naar een andere naam. Of je je website zelf gaat bouwen of dit uitbesteedt? Dat is aan jou. Je kunt er ook voor kiezen de basis door een ervaren designer te laten leggen, en dat je zelf vervolgens de site bijhoudt en de shop vult. Een ervaren designer kan je helpen om de betalingsafwikkeling vorm te geven, de beveiliging op orde te brengen en contactformulieren te implementeren. Er zijn gebruiksvriendelijke websitebuilders te vinden waarbij je zelf vervolgens het onderhoud kunt doen.

3. SEO

Wanneer je concept eenmaal staat, je een dijk van een site hebt en ook de voorraad of dienst op orde is, dan kan het werk beginnen. Toch? Helaas… Dit gaat niet vanzelf. Vergelijk het met een fysieke winkel, wanneer je niet in de hoofdstraat zit en geen mooie professionele banners hebt, lopen de klanten niet automatisch binnen. Hier zul je op onlinegebied goed oog voor moeten hebben én de juiste acties ondernemen. Gebruik volop social media om jezelf onder de aandacht te brengen, maar doe ook andere zaken die de vindbaarheid van je site verhogen. Denk aan het schrijven van blogs, plaatsen van onlineadvertenties, linkbuilding en andere online marketing acties. Ohja, en een portie geduld, tijd en inzet. Iets wat ook zeker nodig is bij SEO.

Een online bedrijf starten kan in het begin een leuke bijverdienste zijn, en wanneer je eenmaal de smaak te pakken hebt zelfs een hoofdbron qua inkomsten worden. De startkosten zijn laag en daarmee is het risico beperkt. Doe het vooral omdat je het leuk vindt, dan volgt de rest vanzelf!