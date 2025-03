Online spullen verkocht? Dit moet je weten over je belastingaangifte

Laatst geüpdatet op maart 20, 2025 by Redactie

Nederland doet weer belastingaangifte. Verkoop je weleens spullen via online platformen zoals Vinted, Marktplaats of eBay? Of producten en diensten via sociale media, zoals een online cursus? En is je doel om daarbij voordeel te behalen? Dan worden je online verkopen gezien als bron van inkomen. Hierover moet je belasting betalen.

Verkoop je hobbymatig of in de privésfeer? Bijvoorbeeld door kleding van gezinsleden te verkopen via Vinted? Dan hoef je meestal geen inkomstenbelasting te betalen. Wanneer je kleding of andere spullen in- en verkoopt en daarmee voordeel verwacht te behalen, geef je de inkomsten wél aan in de belastingaangifte. In dat geval worden je online verkopen gezien als bron van inkomen. Hierover moet je belasting betalen. Daarbij geldt geen minimumbedrag.

Weet je niet zeker of je belasting moet betalen? Bekijk de voorbeelden hieronder en ga na welke situatie voor jou geldt.

Je hoeft géén belasting te betalen over je inkomsten: Je koopt nieuwe kleding voor je baby. Dat kost € 500. Na een jaar is de kleding te klein, dus je zet ze op een tweedehandskledingwebsite. Daar verkoop je alles voor € 150. De prijs die je betaalde was veel hoger dan de verkoopopbrengst. Je hebt geen bron van inkomen en hoeft géén belasting te betalen over deze inkomsten.

Je moet wél belasting betalen over je inkomsten: Je ziet dat er op een tweedehandskledingwebsite vraag is naar vintage kleding. Je gaat wekelijks naar verschillende kringloopwinkels om kledingstukken te kopen waarvan je verwacht ze met winst te verkopen. Jaarlijks koop je voor € 1.000 aan kleding. Je biedt de kleding aan op een tweedehandskledingwebsite en behaalt met de verkoop een opbrengst van € 2.100. In dit geval heb je een bron van inkomen. Over deze inkomsten betaal je belasting. In je belastingaangifte valt dit onder inkomsten uit overige werkzaamheden. De winst die je maakt wordt op dezelfde manier berekend als bij ondernemers. Sommige kosten die je maakt, mag je aftrekken. Maar je hebt geen recht op bepaalde aftrekposten voor ondernemers, zoals de zelfstandigen- of de startersaftrek.

Kijk op de website van de Belastingdienst om alles nog eens rustig na te lezen.