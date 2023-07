Onmisbare schoenen voor iedere dames schoenenkast

Laatst geüpdatet op juli 27, 2023 by Redactie

Veel vrouwen krijgen er niet genoeg van: schoenen! Van korte zwarte laarsjes tot glimmende hakken, de meeste vrouwen zijn er dol op. Hieronder vind je een aantal onmisbare schoenen voor in jouw schoenenkast!

Stijlvolle winterlaarsjes

Winterlaarzen kunnen natuurlijk niet ontbreken in je schoenenkast. Ze zijn in allerlei hoogtes verkrijgbaar, van enkelhoogte tot over de kniehoogte. Een soort schoenen die tegenwoordig erg populair zijn, zijn bijvoorbeeld Chelsea boots. Chelsea boots dames hebben een dikkere zool en zijn voor de rest erg vlak afgewerkt. Je kunt bij deze soort laarzen ook kiezen voor met of zonder hakken. Een andere populaire soort winterlaarzen zijn de over-the-knee laarzen. Deze laarzen lopen helemaal tot de knieën en zijn uiteraard verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ook kun je kiezen voor laarzen met of zonder hak. Je merkt het, qua winterlaarzen is de keuze groot!

Sportieve sneakers

Uiteraard kunnen sneakers ook niet ontbreken in een schoenenkast. Sneakers kun je vrijwel het hele jaar door dragen en passen meestal goed bij casual outfits. Ook sneakers zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten, met hoogtes tot de enkel of tot boven de enkel. Er zijn veel verschillende merken die sneakers aanbieden, waarvan veel bekende maar ook onbekendere merken. Sneakers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en soms ook met een mooi gedetailleerde afwerking. Zo zit er voor iedereen wel een passend paar tussen! Uiteraard zijn er ook sneakers verkrijgbaar die speciaal voor tijdens het sporten zijn ontworpen. Handig voor als je een echte sportliefhebber bent.

Pumps

Voor feestjes zijn pumps de ideale schoenen om in de kast te hebben. Pumps zijn open schoenen met hakken, waarvan de hoogte erg uiteen kan lopen. Zo zit er voor iedereen altijd wel een comfortabele hakhoogte tussen. Uiteraard zijn pumps in verschillende kleuren verkrijgbaar. Maar voor veel mensen is het handig om in ieder geval een paar zwarte pumps in de kast te hebben. Deze kun je goed combineren met zo’n beetje iedere jurk of andere outfit. Ook weer een aanrader om in de schoenenkast te hebben!

Open zomerschoenen

In de zomer is het meestal geen weer voor winterlaarsjes en staan open zomerschoenen een stuk beter! Denk aan mooie sandalen, teenslippers of sierlijke ballerina schoenen. Dames sandalen zijn er in veel verschillende soorten verkrijgbaar. Wil je graag sandalen waarmee je grote afstanden kunt lopen? Ga dan voor comfortabele sandalen die je voeten ook wat ondersteuning bieden. Ben je juist op zoek naar sierlijke sandalen voor een avondje uit? Zoek dan naar sandalen met bijvoorbeeld een gedetailleerde afwerking met glitters of leuke gespen!



Met al deze inspiratie voor schoenen kun jij je schoenenkast makkelijk compleet krijgen!