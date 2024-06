Ontdek de 7 leukste festivals op Malta tijdens deze zomer

Laatst geüpdatet op juni 17, 2024 by Redactie

Als ze op Malta ergens goed in zijn, dan is het het leven vieren! Op het eiland worden dan ook het hele jaar door veel festivals en feesten gevierd. Van Malta Jazz Festival, het Farson Beer Festival, Malta’s Fashion Week tot Isle of MTV Malta met internationale dj’s en artiesten als Dj Snake en Nelly Furtado. De keuze is reuze. Dit zijn de leukste festivals op Malta voor komende zomer!

L’Imnarja Zomer festival – 29 juni 2024

Dompel je onder in de Maltese cultuur tijdens het L’Imnarja Zomer Folklorefestival. L’Imnarja is één van de oudste feesten van Malta en Gozo en dateert uit de riddertijd in 1530. De naam L-Imnarja komt van het Latijnse woord ‘luminaire’ dat ‘verlichten’ betekent. Het kleurrijke en levendige festival vindt plaats op 29 juni ter ere van Sint-Peter en Sint-Paulus, twee belangrijke heiligen in de katholieke traditie. Dit jaar wordt het festival vooral gevierd rondom de Buskett Gardens. Families genieten van een feestmaaltijd met wijn en konijn en ’s avonds zijn er diverse zang- en dansactiviteiten.

Malta’s Fashion Week! 1 – 4 juli 2024

Van 1 tot 4 juli wordt Valletta omgetoverd tot een catwalk! Adrian J.Mizzi is het creatieve brein achter MFWA en het is al de 26e keer dat MFWA wordt georganiseerd. Valletta is tijdens MFWA de plek voor voor fashionista’s en het moment om zowel internationale als nationale Maltese designers te zien.



Meer informatie: www.instagram.com/maltafashionweek

Malta Jazzfestival 2024 – 8 – 13 juli 2024

Jazzfans opgelet! De tweede week van juli staat Valletta volledig in het teken van jazz! Jazzmuzikanten van over de hele wereld komen naar Malta om op te treden. De concerten worden gegeven op unieke locaties als de bastions van Valletta of langs het water van de jachthaven. Headliners zijn Trio Grande, Chief Adjuah en het Tom Ollendorff Trio. Er zijn nog kaarten beschikbaar en prijzen variëren van 5,- tot 60,- euro.



Meer informatie: www.festivals.mt/mjf

Isle of MTV Malta – 16 juli – 21 july

Zet 16 juli maar alvast in je agenda! Isle of MTV Malta keert terug naar het Il Fosos-plein op Malta op 16 juli 2024. Met de award-winning artiest RAYE, wereldberoemde dj Snake en zangeres Nelly Furtado als headliners! Isle of MTV Malta is het grootste gratis openluchtfestival van Europa en wordt gehouden in samenwerking met de Malta Tourism Authority. Het festival is de start van Isle of MTV Malta Music Week: een reeks clubavonden en (boot)feesten op de vetste locaties op het eiland met verschillende artiesten waaronder Benni Benassi, Icona Pop en meer.



Meer informatie: www.isleofmtv.com

Dance Festival 25-28 juli

Ben je eind juli op Malta? Ga dan langs bij het Dance Festival Malta. Het Dance Festival Malta (DFM) wordt dit jaar voor het derde jaar gevierd en is ontwikkeld om beweging en dans te vieren. Dansen verbindt en brengt culturen samen! Zowel professionals, internationale artiesten als dansstudenten staan van 25 tot 28 juli op het podium met mooie optredens, masterclasses en workshops! Heb je altijd al willen leren flamenco dansen? Of wil je mee doen aan een masterclasses hip hop dansen? Het kan op Malta.



Voor meer informatie: www.festivals.mt/dfm

Farsons Beer Festival 25 juli – 3 augustus

Het bierfestival van Malta is vooral populair onder lokale bewoners! Van 25 juli tot 3 augustus kun je tien dagen lang genieten van bier, ciders, live muziek en lekker eten. De naam van het festival is terug te herleiden naar Simonds Farsons Cisk, een brouwerij uit Birkirkara op Malta. De bekendste biertjes uit deze brouwerij zijn Cisk Lager en Cisk 0.0. Maar er staan nog genoeg andere (inter)nationale bieren op het menu zoals Guinness, Corona en Carlsberg. Uiteraard zijn er ook alcoholvrije biertjes en er is zelfs glutenvrij bier te koop. Het Farsons Beer festival vindt plaats in het prachtige Ta’Qali park, de toegang is gratis en zelfs honden zijn welkom.



Meer informatie: www.farsonsbeerfestival.com

Summer Daze Malta 11-18 augustus 2024

Summer Daze Malta is het grootste zomerfestival van Malta en trekt zowel internationale als lokale bezoekers! Elk jaar treden er weer wereldberoemde artiesten op, zo stonden David Guetta en Rita Ora eerder al op het podium. Dit jaar zijn Jax Jones, Sam Smith, Purple Disco Machine en Becky Hill de headliners. Kaartjes zijn maar 10,- euro per stuk en nog verkrijgbaar! Summer Daze Malta wordt gehouden op meerdere locaties zoals het Ta’Qali National Park, Uno Club en Cafe del Mar.



Meer informatie: www.summerdazemalta.com