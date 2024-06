Ontdek de bohemian flair van Formentera via de hippiemarkten

Laatst geüpdatet op juni 21, 2024 by Redactie

Het vakantie-eiland Formentera – gelegen ten zuiden van Ibiza – geroemd om de prachtige stranden en het oogverblinde schitterende zeewater, leuke dorpjes en de algemene relaxte en ontspannen sfeer. Formentera staat ook bekend om de hippie sfeer daterend uit de jaren zestig toen het toerisme op gang kwam en het eiland ontdekt werd door vrije geesten en kunstenaars. De sfeer van toen vind je nog steeds terug op Formentera. Er wonen en werken nog veel creatieve op Formentera zij verkopen hun creaties op speciale markten waar je alleen als maker mag verkopen. Tussenhandel is verboden. De hippiemarkten van Formentera zijn magisch, en als je van vakmanschap houdt, vind je hier een grote verscheidenheid aan unieke stukken, zoals handtassen, kleding, sieraden, sculpturen. Na een heerlijke stranddag struin je in de namiddag langs de kraampjes. Wij zochten de drie beste voor je uit waar je prachtige unieke vondsten kunt scoren.

Mercadillo de la Mola, de oudste en meest unieke hippie markt

De markt is ontstaan als gevolg van de hippiebeweging die in de jaren 70 en 80 naar Ibiza kwam en zich later in Formentera vestigde. In de jaren zestig van de vorige eeuw was Formentera een armzalig gebied er was eigenlijk niets en dat sprak de vrije geesten aan en vestigde zich op Formentera. Verscheidene van deze bezoekers werden inwoners, begonnen voorwerpen te maken van materialen die ze op het eiland aantroffen en vonden het een goed idee om hun creaties te verkopen. Zo ontstond in 1984 de Mercadillo de la Mola, met slechts een handvol kraampjes.

Wat niemand verwachtte, is dat wat totaal geïmproviseerd begon, na 40 jaar een onlosmakelijk onderdeel zou worden van de populaire cultuur van Formentera. Hoewel sommige grondstoffen uit het buitenland worden geïmporteerd, maken en/of bewerken alle ambachtslieden op markt van la Mola hun producten op het eiland zelf. De Mercadillo de la Mola is gereglementeerd om te garanderen dat de producten en creaties uniek en van hoge kwaliteit zijn. Er wordt streng op toegezien dat er geen handelaren tussen zitten. Je koopt dus altijd iets van de maker. De markt is geopend van half mei tot half oktober op woensdag en zondag van 16uur tot 22uur.

Sant Francesc straatmarkt

De sfeervolle hoofdstad/dorp van Formentera heeft dagelijks een groot aantal hele sfeervolle mooie marktkramen met kleding en sieraden en tassen van hoogwaardige kwaliteit. Boutiques met een stenenwinkel hebben een kraam om hun spullen te verkopen. Het is sowieso een fijne plek om lekker de straatjes door te struinen en een leuk terras aan te doen.

Artistieke avondmarkt van Sant Ferran

Deze markt is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats waar kunstschilders en artiesten hun kunst geïnspireerd op het eiland tentoonstellen. Zo af en toe organiseren de artiesten kinderactiviteiten om de creativiteit van de te stimuleren en op vrijdag is er livemuziek. Geopend van 29 mei t/m 30 september.

Elke dag geopend behalve op woensdag en zondag, van 20.30-24.00 uur.

Op woensdag en zondag ga je namelijk weer naar de Markt van La Mola.

Milieu

Het eiland heeft strenge milieuwetten die de fragiele natuur van Formentera moeten beschermen. De lokale overheid van Formentera zet zich al jaren in op het gebied van duurzaamheid, zo is het verboden huurauto’s vanaf Ibiza mee te nemen en worden er steeds meer laadpalen geplaatst voor elektrische (huur)auto’s. Voor anker gaan mag alleen op aangewezen plekken om het kwetsbare Posidonia zeeggras te beschermen.

Gemiddelde temperatuur

Formentera maakt onderdeel uit van de Spaanse Balearen eilandengroep en ligt in de Middellandse Zee. Temperatuur tussen mei en oktober varieert van 22 tot 28 graden. Ook de wintermaanden zijn aangenaam met gemiddeld 5 uur zon per dag. Het eiland heeft geen eigen luchthaven, het is te bereiken via Ibiza met een boottocht van 30 minuten.