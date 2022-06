Ontdek de Champagne: 10 tips voor de bruisendste regio van Frankrijk

Met wijngaarden zover je kunt kijken, groene heuvels, schilderachtige dorpjes en eeuwenoude champagnehuizen is de Champagnestreek een schitterend stukje Frankrijk. De vele wijngaarden, -huizen en -kelders staan zelfs op de Unesco-werelderfgoedlijst. Wat moet je doen, zien en proeven in deze bijzondere streek? Hier staan tien tips op een rijtje.

Ontdek de koning van de wijnen met al je zintuigen

Bij Pressoria in Aÿ maak je een interactieve reis door de wereld van de champagne, waarbij al je zintuigen geprikkeld worden. Leer alles over de geschiedenis en volg het proces van druif tot het perfecte glas bubbels. Aan het einde van je zintuigelijke avontuur prikkel je je smaakpapillen met een proeverij van twee champagnes.

Waterpret bij het Lac du Der

Het Lac du Der is één van de grootste stuwmeren van Europa. Rondom het meer lopen mooie fietspaden. Onderweg kom je genoeg strandjes tegen voor een verfrissende duik. In de zomer is er van alles te doen op het water, zoals zeilen, waterskiën en kanoën. Er is nu ook een enorm nieuw waterparadijs: Aquader. Dit waterpark bestaat uit een parcours van aan elkaar gekoppelde opblaasbare elementen, zoals glijbanen en klimmuren.

Wijn & Archeologie museum in het gerenoveerde Château Perrier

23 jaar lang was het Wijn & Archeologie museum in Epernay gesloten. Nu is het Château Perrier aan de beroemde Avenue de Champagne volledig gerenoveerd en is het museum weer open voor bezoekers. In de vier moderne ruimtes ontdek je de geschiedenis van de champagne en meer dan 100.000 archeologische vondsten uit de streek. Helemaal handig: er zijn audiogidsen in het Nederlands beschikbaar.

Solextour door de wijngaarden

Wil je de mooiste plekjes van de Champagnestreek op een originele en nostalgische manier verkennen? Stap dan op een solex uit de jaren zestig. Tijdens een solextour van een halve dag tuf je door de Marnevallei, langs de wijngaarden en mooiste dorpen.

Fiets de véloroute V52

De véloroute V52 is een fietsroute van 45 kilometer, die door de wijngaarden van de Champagne slingert en door het natuurpark La Montagne de Reims loopt. Ga voor een uitgebreide lunch op een terras in één van de vele dorpen of spreid je picknickkleed uit op een mooi plekje in de natuur. Fietsen door dit unieke landschap is dé perfecte manier om de streek te ontdekken. De route maakt onderdeel uit van de nationale route tussen Parijs en Straatsburg.

Bewonder de Champagnestreek vanuit een luchtballon

In Epernay kun je de streek van grote hoogte bewonderen. Spring in de mand van de luchtballon en laat je meevoeren tot 150 meter hoogte. De luchtballon zit vast aan de grond, dus je kunt in alle stilte en rust genieten van het spectaculaire uitzicht over de omgeving. Kinderen zijn ook welkom!

Proef de biscuits roses de Reims bij Maison Fossier

De roze koekjes zijn na champagne de bekendste specialiteit van de streek. Maison Fossier, de oudste koekjesfabriek van Frankijk, bakt deze koekjes al 250 jaar volgens een klassiek recept. Boek een rondleiding om alles te weten te komen over deze typische lekkernij. Het allerlekkerst smaken de beroemde koekjes met een glas champagne erbij. Je mag ze zelfs soppen in je glas!

Bezoek de historische wijnkelders Ruinart

Met een geschiedenis die teruggaat naar het jaar 1729 is Ruinart het oudste champagnehuis ter wereld. Sinds 2015 staan de kelders op de Unesco werelderfgoedlijst. Breng een bezoek aan dit bijzondere wijnhuis in Reims en volg een luxe, twee uur durende rondleiding. Breid je bezoek van mei tot november uit met een smakelijke brunch in de mooie tuin van het champagnehuis.

Vign’art: kunst in de wijngaarden

Van half mei tot half september vindt het Vign’art festival plaats, waarin kunst en champagne gecombineerd worden. Bijzondere creaties van kunstenaars worden op prachtige plekken in de natuur en wijngaarden tentoongesteld.

Wijnboer voor één dag

Heb je er altijd al van gedroomd om zelf wijnmaker te zijn? Help dan van half augustus tot september een lokale wijnboer bij de druivenoogst. Je gaat de zelf geplukte druiven persen en leert alles over het productieproces van champagne. Uiteraard breng je ook een bezoek aan de kelders en geniet je van een glaasje bubbels.