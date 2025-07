Ontdek de culinaire belevenissen in Japan!

Laatst geüpdatet op juli 17, 2025 by Redactie

Als je aan Japan denkt, denk je waarschijnlijk aan perfect gerolde sushi, verschillende soorten ramen, knapperige tempura en versgegrilde yakitori, maar de Japanse keuken is veel meer dan alleen de klassiekers die we kennen: achter elke regio schuilt een unieke eetcultuur, vaak met eeuwenoude tradities en verrassende lokale specialiteiten. Japan is een droom voor liefhebbers van goed eten. Het land staat wereldwijd bekend om zijn verfijnde smaken, oog voor detail en liefde voor verse, seizoensgebonden ingrediënten. Ontdek hier de culinaire belevenissen in Japan!

1. Handen uit de mouwen in Japanse stijl: leer sushi maken in Shizuoka

Kleurrijke nigiri, verschillende maki en verse uramaki. In het charmante stadje Susono, aan de voet van Mount Fuji, kun je bij restaurant Miyoshi deelnemen aan een bijzondere sushiworkshop die verder gaat dan alleen koken. De ervaring begint met het aankleden in een traditionele kimono, waarna je onder begeleiding van een ervaren instructeur leert hoe je verschillende soorten sushi maakt. De ingrediënten zijn vers en seizoensgebonden en je krijgt duidelijke uitleg over technieken en combinaties. Na afloop geniet je van je zelfgemaakte sushi in een warme, huiselijke sfeer, samen met een kop thee of sake. De persoonlijke aandacht, het culturele karakter en de prachtige locatie maken deze workshop tot een authentieke en memorabele kennismaking met de Japanse eetcultuur.



Meer informatie? Bekijk https://exploreshizuoka.jp/activities/places/miyoshi-sushi-making-and-japanese-culture-experience/

2. Sake: proef de Japanse traditie

Dol op een alcoholisch drankje op zijn tijd? Ontdek dan het traditionele drankje van Japan! Sake is een traditionele Japanse alcoholische drank die wordt gebrouwen uit rijst, water, gist en koji (een soort schimmel die helpt om het zetmeel in rijst om te zetten in fermenteerbare suikers). In Shimane, de vermoedelijke geboorteplaats van sake, duik je diep in de rijke geschiedenis van deze iconische Japanse drank. Tijdens deze ervaring bezoek je Saka Shrine, een plek waar sake al eeuwenlang een rol speelt in religieuze rituelen. Je maakt een treinrit door de landelijke omgeving, langs een oude sakeopslagplaats en een traditionele brouwerij die nog altijd volgens eeuwenoude methoden werkt. Onderweg proef je verschillende soorten lokale sake, leer je meer over het productieproces en ontdek je hoe nauw sake verbonden is met de Japanse cultuur en spiritualiteit.



Wil je meer weten over deze bijzondere belevenis? Bekijk dan https://www.japan.travel/en/experiences-in-japan/5846/

3. Ervaar de kracht en traditie van Sumo!

Wil je de nationale sport van Japan op een bijzonder manier ontdekken? Boek dan deze exclusieve tour bij Toki! Tijdens deze tour dompel je jezelf onder in de wereld van deze machtige worstelaars door een kijkje te nemen bij hun ochtendtrainingen. Samen geniet je van een dampende kom ‘chanko nabe’, een stevige, voedzame hotpot die vaak door sumoworstelaars wordt gegeten om fysieke kracht op te bouwen en een evenwichtig dieet te behouden. Je ziet hoe de worstelaars zich met volledige overgave voorbereiden op hun komende toernooien, terwijl je leert hoe je op respectvolle wijze hun trainingen kunt volgen.



Sumo is niet zomaar een sport, het is de nationale sport van Japan met een geschiedenis die meer dan 1.500 jaar teruggaat. Nog steeds trekken de indrukwekkende wedstrijden vele toeschouwers, gefascineerd door de krachtige gevechten die doordrenkt zijn van eeuwenoude rituelen en tradities.



Na deze indrukwekkende sessie is het tijd om zelf in contact te komen met de sumoworstelaars. Zo ervaar je niet alleen de sport, maar ook de cultuur en het eten die onlosmakelijk met sumo verbonden zijn.



Interesse? Bekijk deze website: Sumo (with lunch) — TOKI

4. Test je sojasaus kennis in Tokuboshi brewery in Nara

Sojasaus is onmisbaar in de Japanse keuken, maar wist je dat het veel complexer is dan je denkt? Tijdens deze bijzondere tour test je je kennis over sojasaus, leer je alles over het ambachtelijke productieproces en maak je je eigen sojasaus! Je bezoekt een traditionele sojasausbrouwerij met een geschiedenis van meer dan 100 jaar, waar je van dichtbij ziet hoe deze smaakmaker wordt gemaakt.



Natuurlijk mag het proeven niet ontbreken: je ontdekt verschillende soorten sojasaus en ervaart hoe ze elk een unieke smaakdimensie toevoegen aan allerlei gerechten.



Om de dag helemaal af te sluiten, geniet je van een exclusief diner helemaal in het teken van sojasaus. Zo ervaar je op alle fronten de veelzijdigheid en magie van deze Japanse smaakmaker.



Wil je ook deelnemen aan deze tour? Check dan https://asuka-experience.com/product/sample-a-flight-of-gourmet-soy-sauces-and-make-your-own-on-this-tour-which-includes-a-special-dinner/