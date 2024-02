Ontdek de culturele rijkdom van de inheemse volken van Midden-Amerika

Laatst geüpdatet op februari 8, 2024 by Redactie

De verbazingwekkende natuurlijke schoonheid van Midden-Amerika en haar biodiversiteit zijn kernredenen voor een bezoek aan de regio. Even fascinerend in Midden-Amerika zijn de cultuurhistorie en levenswijzen van de vele inheemse volken en etnische groepen. Waar in het noorden de afstammelingen van de Maya’s voor culturele diversiteit zorgen, wordt het zuiden van de regio gekenmerkt door de Kuna en Emberá in Panama, de Misquitos, Mayagnas, Ramas en Ulwas in Nicaragua, de Garífunas, Lencas en Maya-Chorti in Honduras alsmede de Nahuapipil, Cacaoperas, Maya’s en Lencas in El Salvador. Reizen door de zeven Midden-Amerikaanse landen en kennismaken met deze voorouderlijke volken zorgt met recht voor een enorme dosis culturele adrenaline.

De monumentale erfenis van de Maya-beschaving

Het uitgestrekte Maya-gebied strekte zich uit van Yucatan in Mexico tot het paradijselijke Belize, Guatemala, El Salvador en Honduras. De Maya’s waren bekwame boeren en ontwikkelden geavanceerde irrigatie- en terrassystemen. Hun complexe schrijfsysteem is te bewonderen in de archeologische bouwwerken die ze ons hebben nagelaten. Het waren astronomen en dankzij hun observatoria creëerden ze een nauwkeurige jaartelling.

Quirigua, Guatemala

Hun monumentale overblijfselen zijn het stille bewijs van hun oude glorie. In Guatemala, in de weelderige jungle van de Petén, ligt het archeologisch park van Tikal en Yaxhá, met indrukwekkende architectonische Maya-complexen. Een andere bezienswaardigheid is Quiriguá met zijn spectaculaire stèles, pilaren met reliëfen. Op de kleurrijke markt van het Guatemalteekse Chichicastenango wordt een keur aan handwerken, textiel en gewassen verkocht. In de bezienswaardige kerk van Santo Tomás werd het heilige boek van de Maya’s (Popol Vuh) gevonden, terwijl de leefgemeenschappen San Marcos de Laguna en San Antonio de Palopó aan het prachtige Atitlán-meer andere must-sees zijn.

Belize is een land met veel Maya-sites, zoals Caracol, de grootste van het land, Xunantunich of het via een fraaie junglecruise bereikbare Lamanai. Tijdens een cacaotour wandel je door de dichte jungle en leert hoe de oude Maya’s de cacaoboon roosterden en maalden.

Tijdens hun bezoek in maart 2022 leerden prins William en zijn vrouw hoe ze cacao moesten malen volgens de Maya-traditie.

In El Salvador is een bezoek aan Joya de Cerén, het Pompeii van Midden-Amerika, een must. Dit oude Maya-dorp was lang bedekt met en geconserveerd door vulkanische as en is in de vorige eeuw blootgelegd.

Andere inheemse volkeren

De Pipils bewoonden Panchimalco, een rustig stadje in El Salvador met een fraaie koloniale kerk. Hier kan je ook, in de geest van het behoud van traditionele Salvadoriaanse talen, een Nawat-taalcursus volgen.



Het Lenca-volk stamt af van de Maya’s en woont in Honduras en El Salvador. De Hondurese “Lenca-route” omvat verschillende bestemmingen zoals Santa Rosa de Copán. Het behoud van het unieke Lenca-erfgoed is een speerpunt in het beleid van de Hondurese overheid.



De Chorotegas bewoonden het zuidelijke deel van de landengte, met name Nicaragua en Costa Rica. Ze waren onderverdeeld in de Dirianes, Nagrandanos, Nicoyas, Orotinas, Niquiranos en Nicaraos. Hoewel hun taal is uitgestorven leeft hun culturele erfenis voort in hun nakomelingen die geweldige ambachtslieden zijn. Als je naar Nicaragua gaat mag je een bezoek aan Catarina, San Juan de Oriente en de pottenbakkerswerkplaatsen niet missen, waar je samen met hen je eigen aardewerk maakt. Een andere aanrader is een bezoek aan de “Comunidad Indígena de Subtiaba” in de stad León.

Guna (Kuna) vrouwen, Panama

De Guna, Ngäbe-Buglé, Emberá, Wounaan, Bribri, Bokota en Naso Tjërdi zijn zeven volkeren die op de landengte van Panama leven. De Guna, ook bekend als Kuna, bewonen de prachtige San Blas archipel in de Caribische Zee. Verwonder je tijdens een bezoek aan deze gemeenschap over hun prachtige mola’s. Deze geborduurde klederdracht wordt door Kuna-vrouwen gecombineerd met kleurrijke kralen rond hun benen en onderarmen en een gouden neusring.



Het Ngäbe-volk woont in Bocas del Toro, Chiriquí en Veraguas, terwijl de Emberá in de provincie Darién leven. Er worden bezoeken aan de Emberá-dorpen georganiseerd, waar je meer te weten komt over hun cultuur, traditionele medicijnen, hun handwerk kunt kopen en hun traditionele keuken leert kennen. Opvallend zijn de tekeningen die ze op hun huid maken met het met henna vergelijkbare jagua. Laat gerust een jagua-tatoeage zetten, die de huid een dag of zeven zal sieren.

Garífunas uit Honduras

Garifuna volk

De Garifuna zijn van Afrikaanse en inheemse Caribische afkomst en wonen voornamelijk in Belize, Honduras, Nicaragua en Guatemala. Hun levendige ritme en karakteristieke punta-muziek zijn onweerstaanbaar. Hun taal, muziek en dans zijn uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.